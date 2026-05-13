ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:50
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.05.2026 18:29

Δηλητήριο Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Δεν είμαστε λωτοφάγοι, το rebranding του απαιτεί αμνησία 

Δηλητηριώδη βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι επιχειρείται ένα «rebranding» που απαιτεί «συλλογική αμνησία».

Η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ από το Χαλάνδρι. «Επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και την Ιθάκη, αλλά εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι. Έρχεται για rebranding με ανακοινώσεις, να νικήσει τον Μητσοτάκη σε μια χώρα που νομίζει ότι είμαστε λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι». 

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε «Το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική και ο κόσμος θα κρίνει».

Απαντώντας για τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το κόμμα Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ, είπε, «Λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, άλλες φορές ανησυχώ. Δεν θα μπουμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες».

Η Άννα Διαμαντοπούλου τάχθηκε ενάντια σε μία πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν μπορεί να συνεργαστεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πορεία και στατηγική. Ο κ. Τσίπρας έχει τη δική του. Θα δούμε τι θα κάνει. Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας. Θα κινηθεί αυτόνομα και θα πάει στις εκλογές». 

Απευθυνόμενη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είπε, «Δεν αναμετρόμαστε στο ποιος θα είναι πιο αντιμητσοτακικός, πιο αντιδεξιός, πιο αριστερός. Έχουμε την ταυτότητα μας και θέλουμε να πείσουμε με τις προτάσεις μας. Εκεί είναι το θέμα μας. Ούτε να μαλώσουμε με τους δημοσκόπους, ούτε να αναμετρηθούμε με κόμματα που έρχονται».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ακόμη και αν αναδειχθεί πρώτο κόμμα, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «ο λαός θα δώσει την κατεύθυνση». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ «μπορεί να κυβερνήσει», καθώς διαθέτει «ιστορία, εμπειρία και νέα στελέχη».

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο σκηνικό των επόμενων ημερών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

