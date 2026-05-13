Ηλιούπολη: «Ήταν χαμογελαστά παιδιά, δεν το χωράει το μυαλό μου», συγκλονίζει ο καθηγητής των 17χρονων που πήδηξαν από την ταράτσα

Λευκά λουλούδια άφησαν οι συμμαθητές της στο θρανίο της 17χρονης που έβαλε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από την ταράτσα. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η φίλη της που την ακολούθησε στο άλμα θανάτου.

Καθηγητής των δύο κοριτσιών τις περιέγραψε ως ήρεμες, κάπως αποτραβηγμένες αλλά πρόσχαρες. «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Ο καθηγητής υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν σημάδια. «Είμαι στο ίδιο σχολείο 40 χρόνια. Το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω δει τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Στην έκαναν παρέα, μιλούσαν. Προχτές του είχα μάθημα – εκτός από το τελευταίο. Γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία».

«Δεν προδίκαζες τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά και όταν τις παρότρυνες συμμετείχαν. Ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα, σας είπα. Τους πείραζα έκανα αστεία.».

Η διοίκηση του σχολείου έχει ζητήσει τη στήριξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος στη μνήμη της 17χρονης που σκοτώθηκε. Η φίλη της που δίνει μάχη παρακολουθείται από 20 γιατρούς.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν την 17χρονη οι συμμαθητές της – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης κοπέλας (video)

Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» – Γροθιά στο στομάχι το σημείωμα της 17χρονης, πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Έκθετη η αστυνομία: Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους πήδηξε από την ταράτσα