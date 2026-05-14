Drone στη Λευκάδα: Κλιμακούμενη δυσαρέσκεια στην Αθήνα, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να «θολώσει» τα νερά

Δεν κρύβει πλέον τη δυσαρέσκειά της Αθήνα τόσο για το επιθετικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα όσο και για την προσπάθεια του Κιέβου να αποποιηθεί την ευθύνη για την παρουσία του σε ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς καμία προειδοποίηση.

Χθες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Κροάτη ομόλογό του, Γκέρλιτς Ράντμαν, ουσιαστικά περιέγραψε τους φόβους της κυβέρνησης από την παρουσία του ουκρανικού drone στα ελληνικά νερά, λέγοντας ότι «η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, γι’ αυτό καμία μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή» και προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα μεριμνήσει, ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μια θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της», ενώ τόνισε ότι «η κυριότερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων» που μαίνονται στην περιοχή.

Στην ουσία ο Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα στο Κίεβο να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις εντός ελληνικών χωρικών υδάτων σε βάρος πλοίων του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δηλαδή, τάνκερ που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και στη συνέχεια το μεταφορτώνουν σε άλλα σκάφη, αλλάζοντας και την «ταυτότητά» του. Η Ουκρανία έχει κατά καιρούς εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι στη διαδικασία αυτή – η οποία παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας και συνεχίζει να χρηματοδοτεί την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας – συμμετέχουν και ελληνόκτητα πλοία, ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές στην Αθήνα, η παρουσία επιχειρησιακού και οπλισμένου drone σε ελληνικές θάλασσες κυριολεκτικά «αλλάζει πίστα» στα πράγματα.

Και η δυσφορία της Αθήνας επιτείνεται και από την προσπάθεια του Κιέβου να «ρίξει στάχτη στα μάτια» σχετικά με την προέλευση του drone, καθώς η ουκρανική εταιρεία UFORCE που κατασκευάζει τα drones τύπου Magura, επιχείρησε να διαψεύσει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, αναφέροντας ότι «ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώσει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι drone Magura. Παρότι φέρει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής προϊόντων μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει ποτέ κατασκευάσει έκδοση V3, τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει».

Η διάψευση αυτή – μια ημέρα αφότου ο Δένδιας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία ουκρανικής προέλευσης – προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, η οποία βλέπει το Κίεβο να υιοθετεί μια στάση που αγγίζει τα όρια της πρόκλησης, με τον εκπρόσωπο του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χέορχι Τίκιι, να ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το drone με ουκρανούς χειριστές», ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει καν πληροφορίες για το συμβάν και να πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό στη συνεργασία με την Ελλάδα για τη διαλεύκανση των περιστάσεων του συμβάντος, εφόσον η ελληνική πλευρά υποβάλει σχετικό αίτημα.

Επίσης προβληματισμό προκαλούν και τα δύο σενάρια – σύμφωνα με το Politico – για το πώς βρέθηκε το drone στη Λευκάδα: η μια εκδοχή λέει ότι το άφησε στην περιοχή κάποιο εμπορικό πλοίο και η άλλη ότι πρόκειται για σκάφος που έχασε το δρόμο του από την ουκρανική βάση στη Μισράτα της Λιβύης, η απόσταση της οποίας από το νησί των Επτανήσων είναι πάνω από 600 χιλιόμετρα «όπως πετάει το κοράκι» (δηλαδή, σε ευθεία γραμμή). Η απόσταση αυτή είναι εντός του «βεληνεκούς» των drone τύπου Magura, ωστόσο, ελληνικές πηγές επισημαίνουν ότι, πρώτον θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσει απαρατήρητο – ταξίδεψε σε… πολυσύχναστα νερά – και, δεύτερον, όταν εντοπίστηκε από τους ψαράδες στη Λευκάδα φαινόταν σαν να… παραμονεύει. Πάντως, και οι δύο εκδοχές μόνο καθησυχαστικές δεν είναι για την Ελλάδα.

Για την ώρα, με εξαίρεση την παρέμβαση Δένδια, η Αθήνα δεν έχει προβεί σε κάποια άλλη επίσημη ενέργεια για το ανησυχητικό περιστατικό. Ωστόσο, η στάση του Κιέβου δεν κρίνεται παραγωγική και, αν συνεχιστεί η προσπάθεια να θολώσει τα νερά, τότε δεν αποκλείονται και περαιτέρω διπλωματικές κινήσεις, λένε κάποιες πηγές.

