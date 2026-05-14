Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις στην τραγωδία της Ηλιούπολης

Σοκ, αμηχανία και ένα τεράστιο «γιατί» κυριαρχούν τις τελευταίες ώρες στην Ηλιούπολη, μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες μαθήτριες που βρέθηκαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη εξακολουθεί να δίνει μάχη στο ΚΑΤ με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα. Πίσω από το τραγικό περιστατικό, όμως, οι Αρχές καλούνται να ξεδιαλύνουν μια υπόθεση γεμάτη σκοτεινά σημεία και κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες κινήσεις των δύο κοριτσιών πριν από την πτώση από τον 6ο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε η μία από τις δύο ανήλικες.

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες παίζει το χειρόγραφο σημείωμα που εντοπίστηκε μέσα στο σακίδιο της μίας κοπέλας. Σε αυτό η 17χρονη περιέγραφε μια μακρά περίοδο ψυχολογικής πίεσης και να ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια. Στο ίδιο κείμενο, έκανε αναφορές στις Πανελλήνιες εξετάσεις και στον φόβο ότι δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τη δεύτερη 17χρονη, για την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο μήνυμα ή άλλη ένδειξη που να δείχνει ξεκάθαρα ποια ήταν η πρόθεσή της τη στιγμή της τραγωδίας.

Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο η έρευνα αποκτά ακόμη πιο σύνθετο χαρακτήρα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο είναι οι δύο φίλες να είχαν λάβει από κοινού την απόφαση να βρεθούν στην ταράτσα και να προχωρήσουν μαζί στην πράξη. Το δεύτερο, όμως, που φαίνεται επίσης να απασχολεί έντονα τις Αρχές, είναι το ενδεχόμενο η δεύτερη κοπέλα να επιχείρησε την τελευταία στιγμή να αποτρέψει τη φίλη της. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, να προσπάθησε να τη συγκρατήσει ή να τη τραβήξει προς τα πίσω, με αποτέλεσμα και οι δύο να πέσουν στο κενό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι του παζλ. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το περιστατικό φέρονται να αναζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάρτυρας ανέφερε ότι η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τους υπέδειξε πού φυλάσσονταν και λίγα μόλις λεπτά αργότερα ακούστηκε ο θόρυβος από την πτώση. Όπως έχει γίνει γνωστό η μια 17χρονη έφερε βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Η 17χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν και εγκεφαλικό οίδημα. Οι γιατροί προσπαθούν να τη διατηρήσουν αιμοδυναμικά σταθερή, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και ασταθής.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται και στα κινητά τηλέφωνα των δύο κοριτσιών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν συνομιλίες, μηνύματα, αναζητήσεις στο διαδίκτυο αλλά και το γενικότερο ψηφιακό αποτύπωμα των δύο μαθητριών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχαν ενδείξεις σχεδιασμού ή αν κάποια από τις δύο είχε εκφράσει τις σκέψεις και τους φόβους της το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, οι καταθέσεις από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί περιγράφουν δύο κορίτσια χαμηλών τόνων, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που απασχολούν πλέον έντονα ειδικούς ψυχικής υγείας για το πόσο εύκολα μπορεί ένας έφηβος να κρύβει μια βαθιά εσωτερική κρίση χωρίς να γίνεται αντιληπτός ακόμη και από ανθρώπους που τον βλέπουν καθημερινά.

Στο σχολείο όπου φοιτούσαν οι δύο 17χρονες επικρατεί βαρύ κλίμα, με συμμαθητές να φτάνουν στις τάξεις κρατώντας λουλούδια και πολλούς μαθητές να αδυνατούν να διαχειριστούν συναισθηματικά όσα συνέβησαν. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να υποστηριχθούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Παρέμβαση για την υπόθεση έκαναν και τα Παιδικά Χωριά SOS, τα οποία σε ανακοίνωσή τους υπογράμμισαν ότι τέτοιες τραγωδίες αποδεικνύουν πόσο αναγκαία είναι η καθημερινή φροντίδα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ο οργανισμός έκανε λόγο για παιδιά που συχνά βιώνουν σιωπηλά πίεση, μοναξιά και ψυχική εξάντληση χωρίς αυτό να γίνεται ορατό από το περιβάλλον τους, ενώ τόνισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη εγρήγορση από οικογένεια, σχολείο και Πολιτεία.

Στην ίδια παρέμβαση επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη υπεύθυνης δημόσιας διαχείρισης τέτοιων υποθέσεων, με σεβασμό προς τις οικογένειες αλλά και απέναντι σε άλλα παιδιά και εφήβους που ενδέχεται να επηρεάζονται ψυχολογικά από τη δημοσιότητα γύρω από τέτοια περιστατικά.

Παρόμοια έκκληση απηύθυνε και το «Χαμόγελο του Παιδιού», καλώντας μέσα ενημέρωσης και χρήστες κοινωνικών δικτύων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αναπαραγωγής των πληροφοριών. Παράλληλα υπενθύμισε ότι η γραμμή SOS 1056 λειτουργεί σε 24ωρη βάση για παιδιά και οικογένειες που αναζητούν βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη.

Η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης παραμένει συγκλονισμένη. Ο δήμος προχώρησε στην κήρυξη τριήμερου πένθους, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις να αναβάλλονται ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, όμως, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν χωρίς σαφή απάντηση. Ήταν μια κοινή απόφαση ή μια τραγική αλληλουχία γεγονότων της τελευταίας στιγμής; Υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν έγκαιρα; Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν η ψυχολογική πίεση και ο φόβος της αποτυχίας; Και κυρίως, θα μπορούσε αυτή η τραγωδία να είχε αποτραπεί;

Οι απαντήσεις αναμένονται μέσα από την αστυνομική προανάκριση, τις αναλύσεις των ψηφιακών δεδομένων και τις μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τις δύο κοπέλες. Μέχρι τότε, η υπόθεση της Ηλιούπολης εξακολουθεί να στοιχειώνει μια ολόκληρη κοινωνία που προσπαθεί ακόμη να καταλάβει πώς συνέβη η τραγωδία.

