ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βάλια Μπαζού

09.02.2026 14:57

Από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην ΕΕ οι ΑΠΕ -1,8 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030

09.02.2026 14:57
aiolika -ergazomenos

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας με σταθερή προοπτική, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αιολική και ηλιακή ενέργεια, συγκαταλέγεται στους μεγάλους εργοδότες παγκοσμίως καθώς και στην ΕΕ και μάλιστα με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του IRENA (International Renewable Energy Agency- Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ) που δημοσιεύτηκε τον φετινό Ιανουάριο για την απασχόληση στις ΑΠΕ (Annual Review 2025 με στοιχεία 2024), η Ευρώπη είχε συνολικά 2,04 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2024, από τις οποίες λίγο λιγότερες από 1,8 εκατομμύρια βρίσκονταν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι τα 27 κράτη – μέλη της Ένωσης παραμένουν μία από τις σημαντικότερες περιοχές απασχόλησης παγκοσμίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα μέτρα και τα έργα για την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 1,7–1,8 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Να σημειωθεί ότι την πρωτιά παγκοσμίως κατέχει η Κίνα με περίπου 7,29 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ το 2024 ενώ μετά την ΕΕ ακολουθεί η Βραζιλία με περίπου 1,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίες στις ΑΠΕ.

Αιολική ενέργεια

Σύμφωνα με τον IRENA, ο τομέας της αιολικής ενέργειας στην ΕΕ απασχολούσε σε άμεσες θέσεις εργασίας 279.100 άτομα το 2024 με τη Γερμανία να είναι ο κορυφαίος εργοδότης με περίπου 110.000 θέσεις εργασίας, ενώ ακολουθούν η Ισπανία και η Δανία.

Η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως ο δεύτερος μεγαλύτερος φορέας εγκατάστασης και ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής αιολικού εξοπλισμού παγκοσμίως. Μάλιστα, οι προμηθευτές που εδρεύουν στην περιοχή κυριάρχησαν το 2024 με μερίδιο αγοράς 92%, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Wind Europe, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2025, οι θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες στον τομέα της αιολικής ενέργειας ήταν 360.000 στην ΕΕ και 443.000 θέσεις εργασίας συνολικά στην Ευρώπη.

Η προοπτική ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι εκρηκτική για τον τομέα της αιολικής ενέργειας καθώς προβλέπεται ότι θα φτάσει συνολικά τις 607.000 θέσεις εργασίας.

Ηλιακή ενέργεια

Σύμφωνα με την έκθεση του IRENA οι θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ ήταν 764.400 το 2024. Όσον αφορά την προοπτική ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση «EU Solar Jobs Report 2025» του SolarPower Europe, οι προβλέψεις για το 2030 διαμορφώνονται ως εξής με βάση τρία σενάρια ανάλυσης και συγκεκριμένα:

1] Το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου: Η βιομηχανία αναμένεται να φτάσει το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας (πλήρους απασχόλησης – FTE) έως το 2030.

2] Με βάση τους στόχους της ΕΕ για εγκατάσταση 750 GW (Γιγαβάτ) έως το 2030, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενοι.

3] Υψηλό Σενάριο Ανάπτυξης: Αν η ΕΕ επιταχύνει τις εγκαταστάσεις φτάνοντας το 1 TW (Τεραβάτ) ισχύος, οι θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στις 1,5 – 1,6 εκατομμύρια.

