ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.02.2026 11:06

Χρέη στους δήμους: «Παγώνουν» κατασχέσεις για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ μέσω Εξωδικαστικού

09.02.2026 11:06
dimos athinaion new

Mέσω εξωδικαστικής ρύθμισης αποφεύγονται οι κατασχέσεις για οφειλές προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Πρακτικά, εφόσον ξεκινήσει διαδικασία ρύθμισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σταματούν κατασχέσεις και «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς ΟΤΑ, Δήμους και νομικά πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για χρέη συνολικού ύψους άνω των 3,5 δισ. ευρώ από χιλιάδες πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν περιουσιακά τους στοιχεία.

Με εγκύκλιο που κοινοποίησε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιείται το άρθρο 35 του νόμου 5270/2026. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, για κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ο οφειλέτης δικαιούται να υπαχθεί, με αίτησή του, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Το χρέος, ως σύνολο απαιτήσεων -αρχικού οφειλόμενου ποσού, τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων-, βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ενώ οι οφειλές λογίζονται ως οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά για τον σκοπό της ρύθμισής τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εάν επιτύχει η ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και εισπραχθούν οι οφειλές η ΑΑΔΕ παρακρατεί ποσοστό 5% αυτών και αποδίδει το υπόλοιπο στον δικαιούχο δήμο εντός 60 ημερών από την είσπραξη.

Πότε «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

Ακόμη κι αν για τις οφειλές έχουν επιβληθεί από τον δήμο ασφαλιστικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να γίνει αίτηση αναστολής τους και να εκδοθούν κανονιστικές πράξεις σχετικά με την αναστολή τους από τη Φορολογική Διοίκηση. Μετά την οριστική υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό αυτές ισχύουν και για τον δικαιούχο δήμο. Με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης της οφειλής, αίρονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρα διασφάλισης που έχουν ληφθεί.

Πότε προχωρούν οι κατασχέσεις

Ωστόσο, εάν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής.

Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.

Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών.

