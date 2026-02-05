Πιερρακάκης: «Κερδίζουμε 800 εκατ. ευρώ ετησίως από την πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών χρεών»

Την πρόβλεψη ότι η Ελλάδα θα πάψει σύντομα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «15 Λεπτά» και τον Γιώργο Παπαχρήστο.

Ο υπουργός αποκάλυψε πως η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους εξοικονομεί 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το Δημόσιο από το 2029 και μετά, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δηλώνοντας παράλληλα επιφυλακτικός για μια ηγεσία της Δικαιοσύνης που θα επιλέγεται αποκλειστικά από την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Η «ακτινογραφία» της οικονομίας και το χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων του πρώτου μνημονίου, τονίζοντας ότι το πολιτικό μήνυμα είναι η μη μετακύλιση του χρέους στις επόμενες γενιές.

Εξήγησε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να διατεθούν σε παροχές ή υποδομές λόγω του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανόνα, ο οποίος επιβάλλει αυστηρά όρια δαπανών ανεξαρτήτως πλεονάσματος.

«Κερδίζουμε 800 εκατομμύρια το χρόνο από το 2029 και μετά, καθώς τα επιτόκια του πρώτου μνημονίου ήταν πανάκριβα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το άυλο όφελος είναι η εμπιστοσύνη των αγορών, η οποία αντανακλάται στις χαμηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.

Παιδεία και Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Υπεραμυνόμενος του έργου του στο Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι σε βάθος πενταετίας ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχει αλλάξει πλήρως.

Παρά την κριτική για τον ρυθμό έλευσης ξένων ιδρυμάτων, τόνισε ότι η εκκρεμότητα της απόφασης του ΣτΕ επηρέασε τις αρχικές κινήσεις, αλλά προέβλεψε μια «έκρηξη» διεθνοποίησης τόσο για τα δημόσια όσο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Συνταγματική Αναθεώρηση και Δικαιοσύνη

Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Υπουργός τη χαρακτήρισε ως τον «χάρτη της επόμενης εικοσαετίας» που θα αλλάξει το επίπεδο της χώρας.

Στο φλέγον ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, πήρε σαφή θέση υπέρ ενός μεικτού συστήματος.

«Έχω πολύ ισχυρές επιφυλάξεις για το αν η Δικαιοσύνη πρέπει να επιλέγει μόνη της τους ταγούς της. Το πιο ορθολογικό, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι ένα σύστημα όπου η Δικαιοσύνη κάνει μια προεπιλογή και το πολιτικό σύστημα παρεμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πολιτική κυριαρχία και Αντιπολίτευση

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε τη φθορά, αλλά επισήμανε ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση στη δεύτερη θητεία της να διατηρεί τέτοια απόσταση από το δεύτερο κόμμα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «αυθαιρεσίας» λόγω έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση ελέγχεται από τους θεσμούς και την κοινωνία, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει συναίνεση «πάνω στο προκείμενο» και όχι με βάση το ποιος εισηγείται μια μεταρρύθμιση.

Τέλος, ερωτηθείς για τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τη «μετά Μητσοτάκη εποχή», ο Υπουργός απέφυγε τη σεναριολογία, δηλώνοντας προσηλωμένος στα καθήκοντά του ως Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι Πρωθυπουργός και για τρίτη θητεία.

