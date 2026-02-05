search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

05.02.2026 12:38

«Κούρεμα» στις συντάξεις χηρείας: Λάθος υπολογισμός για 300.000 δικαιούχους – Στα 110 ευρώ η μέση απώλεια

xira new

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς στο ασφαλιστικό σύστημα προχώρησε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), καταγγέλλοντας εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού στις συντάξεις χηρείας για περίπου 300.000 δικαιούχους.

Πρόκειται για συνταξιούχους που έχασαν τους/τις συζύγους τους μετά την κομβική ημερομηνία της 13ης Μαΐου 2016, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, εισπράττουν μηνιαίως ποσά σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που δικαιούνται βάσει του νόμου.

Η ρίζα του προβλήματος

Το ζήτημα εστιάζεται στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου και των μετέπειτα τροποποιήσεών του.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, ο ΕΦΚΑ φαίνεται να ακολουθεί έναν λανθασμένο μαθηματικό τύπο κατά την αναπροσαρμογή των ποσών, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται το σωστό ποσοστό αναπλήρωσης επί της σύνταξης του θανόντος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι η σύνταξη λόγω θανάτου πρέπει να αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών (μετά την πρώτη τριετία), οι υπολογισμοί του Ταμείου παρουσιάζουν αποκλίσεις που οδηγούν σε «ψαλίδισμα» των τελικών ποσών.

Οικονομικό κόστος και απώλειες

Οι αριθμοί που παραθέτει το Δίκτυο είναι αποκαλυπτικοί για το μέγεθος της οικονομικής εξαθλίωσης που υφίσταται η συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα:

Πλήθος θιγόμενων: Περίπου 300.000 συνταξιούχοι.

Μέση μηνιαία απώλεια: Υπολογίζεται στα 110 ευρώ ανά δικαιούχο.

Συνολικό δημοσιονομικό κενό: Η ετήσια σωρευτική απώλεια για τους συνταξιούχους αγγίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά το ζήτημα μια «ωρολογιακή βόμβα» για τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ σε περίπτωση που απαιτηθεί αναδρομική διόρθωση.

Η στάση του ΕΝΔΙΣΥ και τα αιτήματα

Ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ υπογραμμίζει ότι η διαφορά των 110 ευρώ δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το κόστος επιβίωσης για ανθρώπους που καλούνται να καλύψουν μόνοι τους αυξημένα έξοδα διαβίωσης και ενέργειας. Το Δίκτυο απαιτεί:

1. Άμεσο επανυπολογισμό όλων των συντάξεων χηρείας με ημερομηνία θανάτου μετά τις 13/5/2016.

2. Καταβολή αναδρομικών για τα ποσά που παρακρατήθηκαν παράνομα λόγω των λανθασμένων υπολογισμών.

3. Διαφάνεια στον τρόπο έκδοσης των ενημερωτικών σημειωμάτων, ώστε ο συνταξιούχος να μπορεί να ελέγξει την ορθότητα του ποσού.

Κοινωνικές προεκτάσεις

Σε μια περίοδο έντονης πληθωριστικής πίεσης, η αποκάλυψη αυτή εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών απέναντι στο κράτος δικαίου και την αξιοπιστία του ασφαλιστικού φορέα.

Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας καλείται πλέον να δώσει σαφείς απαντήσεις: πρόκειται για τεχνικό σφάλμα του λογισμικού ή για μια σιωπηρή προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων εις βάρος των πιο αδύναμων.

