Οδηγός για τις συντάξεις του 2026 – Αναλυτικά στοιχεία από τον Αλέξη και την Αγγελική Μητροπούλου

Τα νέα ποσά για 10 ειδικές κατηγορίες συντάξεων παρουσιάζουν σε αναλυτική μελέτη – οδηγό ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος και η δικηγόρος Αγγελική Μητροπούλου.

Στην ειδική ανάλυση παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες για τις εξής συντάξεις:

1) Εθνική σύνταξη στις συντάξεις αναπηρίας

2) Εθνική σύνταξη στις συντάξεις χηρείας (λόγω θανάτου)

3) Εθνική σύνταξη στο επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων

4) Εθνική σύνταξη στις συντάξεις ομογενών

5) Εθνική σύνταξη στις προσωρινές συντάξεις

6) Εθνική σύνταξη στις πρόωρες και μειωμένες συντάξεις

7) Εθνική σύνταξη υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων

8) Εθνική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος και λόγω επαγγελματικής νόσου

9) Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ

10) Σύνταξη αγάμων θυγατέρων

Αναλυτικά:

Ι.Η νέα εθνική σύνταξη το 2026: 446,87 € με 20 χρόνια ασφάλισης και 402,18 € με 15 χρόνια ασφάλισης

Από 1-1-2026, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 31854/8-12-2025 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών, Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής-Οικογένειας (ΦΕΚ Β 6519), η αύξηση που αποφασίστηκε να χορηγηθεί από 1-1-2026 ΜΟΝΟ για τις κύριες συντάξεις ανέρχεται σε 2,4%, ίση δηλαδή με την περσινή αύξηση, όπως αναλύουμε παρακάτω. Οι επικουρικές συντάξεις, που έχουν περικοπεί έως και 60% ή έχουν «παγώσει» για 15 χρόνια, εξαιρέθηκαν από την αύξηση 3,4% και το 2026.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με έναρξη καταβολής μέχρι και τις 31-12-2025 αυξάνεται από 1-1-2026 κατά 2,4% και ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 ορίζεται σε 1,024.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, ο συντελεστής αύξησης επηρεάζει:

-Ως προς το είδος τής σύνταξης, κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ (κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, γήρατος λόγω αναπηρίας, λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου).

-Ως προς την προέλευση της σύνταξης, κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού, με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του πρώην ΟΓΑ και του πρώην ΝΑΤ.

-Ως προς την ημερομηνία έναρξης καταβολής τής σύνταξης, όλες τις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ, με έναρξη καταβολής μέχρι και τις 31-12-2025. Συντάξεις που θα απονεμηθούν από 1-1-2026, αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής τους ανατρέχει σε ημερομηνία μέχρι και 31-12-2025, καταλαμβάνονται από τις αυξήσεις για μηνιαίες συντάξεις από 1-1-2026 και μετά.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υποβολής τής αίτησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον καθορισμό της έναρξης καταβολής τής σύνταξης. Ειδικότερα, για τις συντάξεις γήρατος και θανάτου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4554/2018, δηλαδή καταβάλλονται από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή τής αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, από τις αυξήσεις καταλαμβάνονται αιτήσεις συνταξιοδότησης με ημερομηνία υποβολής μέχρι και 30-11-2025.

Ως προς τις συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου, εάν ο θάνατος επήλθε εντός του Νοεμβρίου 2025, η έναρξη καταβολής τής σύνταξης λόγω θανάτου είναι η 1η Δεκεμβρίου και συνεπώς θα αυξηθεί με βάση το συντελεστή αύξησης συντάξεων ως ήδη καταβαλλόμενη στις 31-12-2025. Ωστόσο, εάν ο θάνατος επήλθε εντός του Δεκεμβρίου 2025, η έναρξη καταβολής τής σύνταξης λόγω θανάτου είναι η 1η Ιανουαρίου 2026 και συνεπώς η σύνταξη του θανόντος θα αυξηθεί με βάση το συντελεστή αύξησης συντάξεων ως ήδη καταβαλλόμενη στις 31-12-2025 και στη συνέχεια θα γίνει η μεταβίβαση, χωρίς περαιτέρω αύξηση.

Μετά τα παραπάνω, η εξέλιξη του ύψους τής εθνικής σύνταξης, τα έτη 2023-2025 και από 1-1-2026, έχει ως εξής (για 16, 17, 18 και 19 έτη ασφάλισης):

ΙΙ. Πώς αναπροσαρμόζονται από 1-1-2026 δέκα (10) ειδικές κατηγορίες συντάξεων

Με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτση (4387/2016 και 4670/2020 αντίστοιχα), το ύψος τής σύνταξης χιλιάδων συνταξιούχων («παλαιών» και «νέων»), που αφορούν δέκα (10) ειδικές περιπτώσεις συντάξεων, έχει εξαρτηθεί από το εκάστοτε ύψος τής εθνικής σύνταξης.

Έτσι, μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης από 1-1-2026, σύμφωνα με υπ’αριθ. 31854/8-12-2025 ανωτέρω ΚΥΑ, κατά 2,4% ως ανωτέρω, οι παρακάτω δέκα (10) ειδικές κατηγορίες συντάξεων-συνταξιούχων αναπροσαρμόζονται ως εξής:

1)Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις αναπηρίας από 1-1-2026 (από 178,74 € έως 446,87 € μεικτά)-Σχετικός πίνακας

Ως γνωστόν, ο ν. 4387/2016 (άρθρο 7 παρ. 4) επιφύλαξε σκληρή θεσμική συμπεριφορά στις συντάξεις αναπηρίας εξαρτώντας το ύψος τους από το ποσοστό αναπηρίας τού δικαιούχου συνταξιούχου. Το ίδιο απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο διατήρησε και ο νόμος Βρούτση (ν. 4670/2020). Έτσι, σύμφωνα με τους ν. 4387/2016 και 4670/2020:

-συνταξιούχοι που έχουν αναπηρικό ποσοστό από 80% και άνω λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 446,87 € (μεικτά),

-συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% λαμβάνουν το 75% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 335,15 € (=446,87 € Χ 75%),

-συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 223,43 € (=446,87 € Χ 50%) και

Με την εφαρμογή της αύξησης στην εθνική σύνταξη κατά 7,75% από 1-1-2023, κατά 3% από 1-1-2024, κατά 2,4% από 1-1-2025 και κατά 2,4% από 1-1-2026, η εξέλιξη της αναπηρικής σύνταξης τα τελευταία χρόνια έχει ως εξής:

Ωστόσο, το ορθό είναι -αντί της οριακής αύξησης από 1-1-2026 σε όλες τις κλίμακες των αναπηρικών συντάξεων λόγω της νέας αυξημένης εθνικής σύνταξης- να καταργηθεί η αντικοινωνική διάταξη της διάκρισης του ύψους της εθνικής σύνταξης των ΑμΕΑ συνταξιούχων.

Η διαφοροποίηση του ύψους τής Εθνικής Σύνταξης ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας είναι μία από τις πιο αντικοινωνικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (άρθρο 7 παρ. 4) της κυβέρνησης Τσίπρα, που διατηρήθηκε δυστυχώς σε ισχύ και με τον ν. 4670/2020 της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ρύθμιση αυτή πρέπει άμεσα και αναδρομικά να εξαλειφθεί από το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).

2)Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις χηρείας (λόγω θανάτου) από 1-1-2026 (446,87 € και 418,94 € μεικτά)-Σχετικός πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4β του ν. 4387/2016, το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου τού επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού τής εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (446,87 € για το 2026), όπως προαναφέραμε.

Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται τού κατώτατου ορίου (των 15 ετών).

Από 1-1-2026, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης κατά 2,4%, το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου τού επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού τής εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 446,87 € (μεικτά). Η κατώτατη σύνταξη χηρείας με 15 ή λιγότερα χρόνια ασφάλισης ορίζεται από 1-1-2026 στα 418,94 € (μεικτά).

Επιπλέον, αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ειδικότερα όμως για τις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία καταβολής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται το 70% της σύνταξης για μία τριετία από την πρώτη τού επομένου τού θανάτου μήνα. Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων. Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

Συνεπώς και οι συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία καταβολής, καταλαμβάνονται από την αύξηση ύψους 2,4%, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του κατώτατου ορίου τής σύνταξης.

3)Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις-επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων από 1-1-2026 (418,94 € μεικτά)

Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016 (που διατηρήθηκε και με τον νόμο Βρούτση 4670/2020), το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανασφαλίστων υπερηλίκων ανέρχεται στο ύψος τής «μικρής» εθνικής σύνταξης, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14.

Έτσι, οι συντάξεις-επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, από 1-1-2024 αναπροσαρμόστηκαν σε 383,55 €, από 1-1-2025 σε 392,76 € και από 1-1-2026 θα φτάσουν σε 418,94 € (μεικτά).

Είναι ανάγκη η σύνταξη (τώρα «επίδομα») των ανασφάλιστων υπερηλίκων να αυξηθεί σημαντικά και να καταργηθεί η αντικοινωνική προϋπόθεση του τεκμαρτού εισοδήματος που ισχύει και αποκλείει αρκετές χιλιάδες ευάλωτων ηλικιωμένων από τη χορήγησή του.

4)Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις των ομογενών από 1-1-2026 (446,87 € μεικτά)

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63), η πλήρης εθνική σύνταξη ομογενών χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αφετηρία το 1992. Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης από 1-1-2023, οι συντάξεις των ομογενών αναπροσαρμόστηκαν σε 413,76 €, από 1-1-2024 σε 426,17 € (μεικτά), από 1-1-2025 σε 436,40 € (μεικτά) και από 1-1-2026 σε 446,87 € (μεικτά).

Όπως έχουμε υποστηρίξει, η ανωτέρω προϋπόθεση (30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα) για τη χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης στους ομογενείς μας, πρέπει άμεσα να καταργηθεί.

5)Η εθνική σύνταξη στις προσωρινές συντάξεις από 1-1-2026 (446,87 € μεικτά)

Σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68), το ύψος της προσωρινής σύνταξης, που καταβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων, εξαρτάται από το ύψος τής εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης.

Έτσι από 1-1-2023 το ύψος τής προσωρινής σύνταξης αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω, κατά το μέρος τής εθνικής (όχι της ανταποδοτικής), κατά 7,75% και έφτασε στα 413,76 € (μεικτά). Από 1-1-2024 ορίστηκε στο ποσό των 426,17 € (μεικτά), από 1-1-2025 σε 436,40 € και από 1-1-2026 σε 446,87 € (μεικτά).

6)Η εθνική σύνταξη στις πρόωρες (μειωμένες) κύριες συντάξεις από 1-5 έτη από 1-1-2026 (από 281,52 € έως 312,81 € μεικτά)-

Από 1-1-2023 η μειωμένη εθνική σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αυξήθηκε από 268,80 € (το 2022) σε 289,63 €, ενώ η μειωμένη με 15 χρόνια ασφάλισης από 241,92 € (το 2022) έφτασε σε 260,67 €.

Με την αύξηση κατά 3% το 2024, κατά 2,4% από 1-1-2025 και κατά 2,4% από 1-1-2026, η μειωμένη εθνική σύνταξη ανά χρόνια ασφάλισης, πάντα μεικτή, εξελίσσεται ως κατωτέρω:

7)Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις των υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων από 1-1-2026 (446,87 € μεικτά)

Με το άρθρο 25 του ν. 4997/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 7 (παρ. 2) του ν. 4387/2016, χορηγήθηκε πλήρως η νέα εθνική σύνταξη και το έτος 2023 έφτασε το ποσό των 413,76 € (μεικτά) και στους υπηρετούντες υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή, αφού ο χρόνος διαμονής του υπαλλήλου που υπηρετεί στην αλλοδαπή εξομοιώνεται με διαμονή του στην Ελλάδα. Έτσι αποκαταστάθηκε η απαράδεκτη διάκριση σε βάρος όσων εργάζονταν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους και είχαν μείωση στο ύψος τής εθνικής τους σύνταξης.

Έτσι, από 1-1-2024, το τελικό ποσό τής σύνταξής τους αναπροσαρμόστηκε στο ποσό των 426,17 € (αύξηση κατά 3%), από 1-1-2025 ανήλθε στο ποσό των 436,40 € (μεικτά) με την αύξηση κατά 2,4% και από 1-1-2026 ανέρχεται στο ποσό των 446,87 € (μεικτά) μετά την αύξηση 2,4% που χορηγήθηκε στις κύριες συντάξεις από 1-1-2026.

8)Η εθνική σύνταξη και το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και λόγω επαγγελματικής νόσου από 1-1-2026 (893,73 € μεικτά)

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.4387/2016 «2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καμία περίπτωση το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7».

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, από 1-1-2023 η κατώτατη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ανήλθε στα 827,52 € (768 € επί 7,75%), από 768 € που ήταν μέχρι 31-12-2022. Το έτος 2024 έφτασε στο ποσό των 852,34 € (αύξηση κατά 3%) και από 1-1-2025 το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος έφτασε στο ποσό των 872,79 € (αύξηση κατά 2,4%), όπως και το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω επαγγελματικής νόσου που προβλέπεται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, από 1-1-2026, η εθνική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας θα ανέρχεται (με αύξηση κατά 2,4%) στο ποσό των 893,73 €.

9)Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ (418,94 €)

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ, έχει ισχύ το άρθρο 19 του ν. 4997/2022, στο οποίο ορίζεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην ΟΓΑ ορίζεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και από 1-1-2023 αυξάνεται με βάση τις ετήσιες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις. Έτσι η βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ (που μέχρι 31-12-2024 ανερχόταν σε 399,54 €), από 1-1-2025 ανήλθε σε 409,13 € και από 1-1-2026 θα ανέρχεται σε 418,94 €.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 12 του ν. 2458/1997 συνεχίζει να ισχύει και τα ποσοστά απομείωσης της βασικής σύνταξης υπολογίζονται από 1-1-2026 επί του νέου αυξημένου ποσού.

10) Συντάξεις αγάμων θυγατέρων. Χωρίς αύξηση το ποσό των 720 €

Σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7β του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, τέθηκε ως ανώτατο όριο μηνιαίας καταβλητέας σύνταξης στις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων το ποσό των 720 € το οποίο, για τον λόγο αυτό, δεν μεταβάλλεται και εξακολουθεί να ανέρχεται στο ίδιο ποσό (720 €). Απαραδέκτως η μικρή αυτή κατηγορία των συντάξεων στερείται της αύξησης 2,4% που χορηγήθηκε από 1-1-2026 στις κύριες συντάξεις.

ΙΙΙ.Ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης

5.362,44 € (κύρια σύνταξη), 1.561,80 € (επικουρική σύνταξη)

Λόγω της αύξησης του ποσού της εθνικής σύνταξης σε 446,87 €, το ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις ανερχόταν σε 5.114,04 € το 2024, σε 5.236,80 € το 2025 και το 2026 θα ανέλθει στο ποσό των 5.362,44 € το 2026 (446,87 € επί 12), ενώ το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις (το οποίο έως 31-12-2024 ανερχόταν σε 1.489,54 € και έως 31-12-2025 σε 1.525,28 €) από 1-1-2026 θα ανέλθει στο ποσό των (130,15 € επί 12) 1.561,80 €.

IV. Αναπροσαρμογή ορίων παρακράτησης ΕΑΣ μετά την αύξηση 2,4% από 1-1-2026

Χωρίς εισφορά υπέρ ΕΑΣ οι κύριες συντάξεις μέχρι 1.468 €

Με τη νέα «αρχιτεκτονική» που προωθεί τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση με την τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων τής ΕΑΣ, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’όση τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα πάντα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 (Πίνακας 3.18, σελ. 167).

Ήδη, από 1-1-2023, με την αύξηση που χορήγησε η κυβέρνηση ύψους 7,75%, πολλοί συνταξιούχοι εισέπραξαν μικρότερη σύνταξη ενώ άλλοι υπέστησαν και μείωση, αφού ξεπέρασαν το «όριο» («κατώφλι») των 1.400 € (μεικτά) στην κύρια σύνταξή τους, με συνέπεια να υποστούν περικοπή από 3% και άνω λόγω παρακράτησης της εισφοράς υπέρ της ΕΑΣ. Το ίδιο συνέβη, σε μικρότερη έκταση, και το 2024 με την αύξηση των συντάξεων κατά 3%.

Το 2025 οι συνταξιούχοι πλήρωσαν 884 εκατ. € υπέρ ΕΑΣ, που παρακρατήθηκε από όλες τις κύριες συντάξεις πάνω από 1.434 € μεικτά (μείωση 3%-14%) και από όλες τις επικουρικές πάνω από 300 € μεικτά (μείωση 3%-10%).

Τώρα, με θλίψη εντοπίσαμε στη σελ. 167 της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και στον Πίνακα 3.18 ότι το ποσό που θα πληρώσουν υπέρ ΕΑΣ οι συνταξιούχοι, παρά τη νέα τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων, θα είναι κατά 4 εκατ. € μεγαλύτερο σε σχέση με το 2025 και ότι η βασική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό του ΑΚΑΓΕ θα προέρχεται και το 2026 (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) από την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύμφωνα με ισχύοντες ακόμη μνημονιακούς νόμους (ν. 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011).

Όπως για το 2025, έτσι δυστυχώς και για το 2026, προβλέπεται τα βασικά έσοδα του προϋπολογισμού για το ΑΚΑΓΕ (που ιδρύθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008) να προέλθουν από την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους που έχουν κύρια σύνταξη 1.400 € μεικτά και άνω (από 1-1-2025, με το νέο σύστημα, από 1.435 € και άνω) και επικουρική 300 € μεικτά και άνω. Για το έτος 2026 η ΕΑΣ θα παρακρατείται από κύρια σύνταξη ύψους 1.468 € και άνω.

Το βέβαιο συμπέρασμα είναι πάντως ότι το 2026 πάνω από 400.000 συνταξιούχοι (ή οι κληρονόμοι τους) με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 € και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 € (οι συντελεστές παραμένουν ίδιοι), θα χάσουν συνολικά το υπέρογκο ποσό των 888 εκατ. € (721 από κύριες συντάξεις + 167 από επικουρικές), σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, ΜΟΝΟ από την ΕΑΣ, αφού υφίστανται τις περικοπές ύψους 3%-14% και 3%-10%, αντιστοίχως.

Μετά την τιμαριθμοποίηση, τα νέα κλιμάκια της ΕΑΣ από 1-1-2026 θα διαμορφωθούν ως εξής:

Έτσι καθίσταται σαφές ότι η οικονομική πολιτική τής κυβέρνησης ΝΔ συνίσταται στο να αυξάνει μεν κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, εισπράττει, δε, υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που δυστυχώς ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Θα αρκεστούμε να επαναλάβουμε ότι η παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ, ο ιδιότυπος αυτός φόρος τής πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που διατήρησαν και εφήρμοσαν σχολαστικά μέχρι σήμερα όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, πρέπει να καταργηθεί άμεσα και αναδρομικά.

Συμπερασματικά, από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η προβλεπόμενη αύξηση τού τμήματος τής εθνικής σύνταξης κατά 2,4% από 1-1-2026, που αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων τής χώρας μας («παλαιών» και «νέων»), θα επηρεάσει επιπρόσθετα και τις παραπάνω δέκα (10) σημαντικές κατηγορίες συντάξεων.

