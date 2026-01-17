search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

17.01.2026

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί μέσω ανάρτησης του στο Facebook το φαινόμενο της σπανιότητας των χιονοπτώσεων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…”

Συνοπτικά οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής :

Συχνή επικράτηση νοτιάδων και δυτικών ροών, που ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Πιο σπάνιες και μικρής διάρκειας εισβολές ψυχρών αερίων μαζών από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις.

Θερμότερη Μεσόγειος, η οποία περιορίζει το ψύχος κυρίως στα χαμηλά στρώματα.

Κλιματική τάση μείωσης των ημερών χιονοκάλυψης, ιδιαίτερα κάτω από τα 800-1000 μέτρα.

Ακόμα και όταν επικρατούν ψυχρές συνθήκες, συχνά

απουσιάζει η απαραίτητη υγρασία ή τα φαινόμενα είναι τοπικά, ορεινά και μικρής διάρκειας.

Με απλά λόγια οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα δεν έχουν εκλείψει, αλλά εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, σε μεγαλύτερα υψόμετρα και για μικρότερο χρονικό διάστημα.

