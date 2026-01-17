search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 18:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 16:32

Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Η επιστροφή της συζύγου στον 50χρονο ήταν η αφορμή – Η σοκαριστική ομολογία του 45χρονου (Video)

17.01.2026 16:32
alexandris proedros dolofonia (1) (1)

Η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο της δολοφονίας σε βάρος του 50χρονου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας και πατέρα ενός ανήλικου αγοριού.

Η σύζυγος του θύματος είχε φύγει από το σπίτι της και έμενε στο σπίτι της αδελφής της στην Πάτρα, μέχρι που αποφάσισε να τα βρει με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

«…Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του. Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα….».

Αυτές ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες λέξεις του 45χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας του Λιθοβουνίου, στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ο 45χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», είπε.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές ερευνούν, μεταξύ άλλων, και καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο δράστης είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πριν από μερικούς μήνες ότι είχε δεχθεί απειλές από τον 50χρονο.

Διαβάστε επίσης:

Γαύδος: Εντοπισμός 31 ακόμη μεταναστών εκ των οποίων ένας νεκρός – Πάνω από 700 οι αφίξεις στο κέντρο της Αγιάς

Αγρότες: Στην τελική ευθεία για το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Σύσκεψη το απόγευμα στη Νίκαια

Πάτρα: «Καλά οργανωμένο σχέδιο η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας» λένε οι Αρχές – Οι μαρτυρίες για κακοποίηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

farmako-new
ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

6813394 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 18:16
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

1 / 3