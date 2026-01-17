Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Η επιστροφή της συζύγου στον 50χρονο ήταν η αφορμή – Η σοκαριστική ομολογία του 45χρονου (Video)

Η ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο της δολοφονίας σε βάρος του 50χρονου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας και πατέρα ενός ανήλικου αγοριού.

Η σύζυγος του θύματος είχε φύγει από το σπίτι της και έμενε στο σπίτι της αδελφής της στην Πάτρα, μέχρι που αποφάσισε να τα βρει με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

«…Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του. Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα….».

Αυτές ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες λέξεις του 45χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας του Λιθοβουνίου, στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ο 45χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», είπε.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές ερευνούν, μεταξύ άλλων, και καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο δράστης είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πριν από μερικούς μήνες ότι είχε δεχθεί απειλές από τον 50χρονο.

