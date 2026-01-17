search
17.01.2026 11:23

Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 50χρονο πρόεδρο κοινότητας – Συνελήφθη 44χρονος

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ο πρόεδρος κοινότητας στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τη στιγμή που ο 50χρονος περνούσε με το αυτοκίνητό του από την περιοχή Αρβανίτης Μακρυνείας, άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν 44χρονο: «Συνελήφθη, πριν λίγο, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, ένας ημεδαπός άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση 50χρονου άνδρα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Θύμα και δράστης φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές. Αφορμή για τη δολοφονία, σύμφωνα με το agriniopress.gr, φαίνεται να στάθηκε η σχέση τους με μια γυναίκα.

