Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 50χρονο πρόεδρο κοινότητας – Συνελήφθη 44χρονος

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ο πρόεδρος κοινότητας στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τη στιγμή που ο 50χρονος περνούσε με το αυτοκίνητό του από την περιοχή Αρβανίτης Μακρυνείας, άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν 44χρονο: «Συνελήφθη, πριν λίγο, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, ένας ημεδαπός άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση 50χρονου άνδρα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Θύμα και δράστης φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές. Αφορμή για τη δολοφονία, σύμφωνα με το agriniopress.gr, φαίνεται να στάθηκε η σχέση τους με μια γυναίκα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία έξω από το «Ολύμπιον» την ώρα της παρουσίασης του βιβλίου του Τσίπρα – «Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. στις δημόσιες συναθροίσεις

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Πού την αναζητούν οι Αρχές – Τι είχαν κρύψει οι γονείς της από την αστυνομία

Οργισμένη ανάρτηση Τσελέντη για Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ σε τεφτέρια!