Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία έξω από το «Ολύμπιον» την ώρα της παρουσίασης του βιβλίου του Τσίπρα – «Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. στις δημόσιες συναθροίσεις

Την απαγόρευση των συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, την ώρα της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στο «Ολύμπιον», αποφάσισε η ΕΛ.ΑΣ.

Κάλεσμα σε διαμαρτυρία για τις 11.30 το πρωί έχουν απευθύνει η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Γιάννης Κουριαννίδης, ο οποίος αναφέρει στην σελίδα του στο Facebook: «Δεν ξεχνάμε την προδοσία της Μακεδονίας μας. Διαμαρτυρία έξω από τον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, για την προκλητική παρουσία του πρωτεργάτη της προδοσίας στην πόλη μας. Σάββατο 17 Ιανουαρίου 11.30 π.μ. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης, καθώς, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων, α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

