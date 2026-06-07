«Σώστε τη Νάρτα»: Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του πολυτελούς θερέτρου του Τζάρεντ Κούσνερ

Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο προωθεί εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πλάνα από drone κατέγραψαν τους διαδηλωτές να σχηματίζουν το μήνυμα «SAVE NARTA» («Σώστε τη Νάρτα»), ενώ άλλοι πραγματοποίησαν πορεία κρατώντας αλβανικές σημαίες και πανό διαμαρτυρίας.

Το έργο, το οποίο αναπτύσσεται από την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Κούσνερ, προβλέπεται να κατασκευαστεί σε νησίδα ανοιχτά των αλβανικών ακτών και σε μια παρθένα παραθαλάσσια έκταση κοντά στο προστατευόμενο τοπίο Βιόσα-Νάρτα. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό υγροβιότοπο και φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες, καθώς και περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η επένδυση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκτάρια ανέγγιχτων παραλιών.

«Αν αυτό το έργο προχωρήσει, δεν θα ξαναδούμε την περιοχή όπως είναι σήμερα», δήλωσε η ακτιβίστρια Μπεσιάνα Γκούρι.

«Είμαστε πιο δυνατοί από τις μπουλντόζες»

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Είμαστε πιο δυνατοί από τις μπουλντόζες σας», ενώ φώναζαν επίσης «Κάτω η δικτατορία».

Η περιβαλλοντική οργάνωση PPNEA Bird Life Albania επισημαίνει πως η προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα αποτελεί το μοναδικό σημείο στην Αλβανία όπου φωλιάζουν φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, έως και 7.000 φλαμίνγκο διέρχονται από την περιοχή κάθε χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι το είδος ενδέχεται να εγκαταλείψει οριστικά τον υγροβιότοπο εάν υλοποιηθεί το έργο.

Τι υποστηρίζουν οι επενδυτές

Από την πλευρά τους, οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη θα προχωρήσει με υπεύθυνο τρόπο. Ωστόσο, τόσο η Affinity Partners όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό των αντιδράσεων.

Ο Κούσνερ είχε ανακοινώσει τα σχέδια για την κατασκευή του θερέτρου το 2024, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος στα Βαλκάνια, το οποίο περιλάμβανε και την αξιοποίηση πρώην στρατιωτικού αρχηγείου στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το προηγούμενο έτος εγκατέλειψε το συγκεκριμένο σχέδιο στη Σερβία, έπειτα από έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις πολιτών.

Ράμα: «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου»

Ο αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, έκανε λόγο για μια πολιτικά φορτισμένη εκστρατεία που τροφοδοτείται από επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι το έργο δεν αποτελεί κίνδυνο για τα φλαμίνγκο και άλλα άγρια ​​ζώα.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ράμα υπερασπίστηκε το σχεδιαζόμενο θέρετρο του Κούσνερ, λέγοντας ότι η πολιτική του για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Αλβανίας ήταν η σωστή. Απέρριψε τη διεθνή κριτική, ισχυριζόμενος ότι οι διαμαρτυρίες δεν ήταν τόσο εκτεταμένες όσο είχαν αναφερθεί.

«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα έδιναν δεκάρα για το τι συμβαίνει στην Αλβανία», δήλωσε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Ο αλβανός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι οι «επικριτές του Τραμπ» βοήθησαν στην ενίσχυση των διαμαρτυριών, λέγοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς, που εμπλέκεται εδώ και καιρό σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της χώρας μας, αποτελεί μέρος της προσπάθειας διάδοσης του αφηγήματος ότι το έργο στοχεύει να φέρει Παλαιστίνιους από τη Γάζα στην Αλβανία».

Ο Ράμα δήλωσε ότι «κυκλοφορούν ψεύτικα βίντεο με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, που ισχυρίζονται ότι οι Αλβανοί φωνάζουν «Ισραήλ, πήγαινε σπίτι σου»». «Όλα αυτά είναι ψευδή», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας ότι «ο στόχος δεν είναι να βλάψουμε τη φύση», αλλά να «δημιουργήσουμε» μια «μοναδική» ευκαιρία για τους Αλβανούς που θα τονώσει την οικονομία.

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