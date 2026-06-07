Ένταση στην Ανατολική Ασία: Η Ταϊβάν καταγγέλλει την Κίνα για παράνομη ναυτική επιχείρηση – Τεταμένες οι σχέσεις με το μέτωπο Τόκιο-Μανίλας

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι αρχές της Ταϊβάν μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για επιχείρηση «επιβολής του νόμου» σε ύδατα ανατολικά του νησιού. Η Ταϊπέι κατηγόρησε την Κίνα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ανακοίνωσε την ανάπτυξη σκαφών της ακτοφυλακής για την παρακολούθηση των κινήσεων των κινεζικών πλοίων.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι παρακολουθεί στενά κινεζικά πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και έχει αναπτύξει ναυτικές μονάδες για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Ταϊπέι, τέσσερα κινεζικά κρατικά πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι της Ξιαμέν και κατευθύνθηκαν προς θαλάσσιες ζώνες ανατολικά του νησιού, ενώ περισσότερα από πέντε σκάφη της ταϊβανέζικης ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για σκοπούς επιτήρησης.

Οι αρχές της Ταϊβάν υποστήριξαν ότι η Κίνα δεν διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα στα συγκεκριμένα ύδατα και χαρακτήρισαν τις ενέργειές της αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Η διαμάχη για τις συνομιλίες Ιαπωνίας – Φιλιππίνων

Η κινεζική επιχείρηση συνδέεται άμεσα με την απόφαση της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων, οικονομικών ζωνών και υφαλοκρηπίδας σε περιοχές που επηρεάζονται από τις ευρύτερες εδαφικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παράνομες», υποστηρίζοντας ότι διαθέτει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές.

Το κρατικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η επιχείρηση της κινεζικής ναυτικής αστυνομίας οργανώθηκε ως απάντηση στη μονομερή, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία Τόκιο και Μανίλας.

Περιορισμένες πληροφορίες από το Πεκίνο

Παρά την ανακοίνωση της επιχείρησης, οι κινεζικές αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τη διάρκειά της, τους στόχους της ή τον αριθμό των πλοίων που συμμετέχουν.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας φέρεται να κινητοποίησε δυνάμεις της ακτοφυλακής από τις επαρχίες Φουτζιάν και Γκουανγκντόνγκ για τη διεξαγωγή της επιχείρησης στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν.

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης στην περιοχή

Η Ταϊβάν είχε ήδη ζητήσει να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις Ιαπωνίας και Φιλιππίνων, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία αφορά περιοχές που επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντά της.

Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου, Τόκιο και Μανίλας παραμένουν τεταμένες λόγω των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων σε θαλάσσιες ζώνες στρατηγικής σημασίας.

Η Ιαπωνία και η Κίνα βρίσκονται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, ενώ στη Νότια Σινική Θάλασσα οι Φιλιππίνες καταγγέλλουν συστηματικές προσπάθειες της Κίνας να παρεμποδίσει την πρόσβασή τους σε αμφισβητούμενους υφάλους και νησίδες.

Ανησυχία και για το νησί Πράτας

Η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση της ταϊβανέζικης ακτοφυλακής ότι κινεζικό ερευνητικό σκάφος εντοπίστηκε να επιχειρεί από κοινού με πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής στα ύδατα γύρω από το νησί Πράτας, στη βόρεια Νότια Σινική Θάλασσα.

Η Ταϊπέι έκανε λόγο για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση συντονισμένης δράσης κινεζικών ερευνητικών σκαφών στην περιοχή, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ακόμη μία κίνηση πίεσης προς την Ταϊβάν.

Το Πράτας τελεί υπό τον έλεγχο της Ταϊβάν, ωστόσο διεκδικείται επίσης από το Πεκίνο στο πλαίσιο των ευρύτερων αξιώσεών του στη Νότια Σινική Θάλασσα.

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