Γάζα: Στα σκουπίδια η κατάπαυση του πυρός – Το Ισραήλ χτύπησε καταυλισμό εκτοπισμένων, 10 νεκροί και 15 τραυματίες

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν πως σκότωσαν άνδρα τον οποίο περιέγραψαν ως τον «διοικητή» κάποιου «τρομοκρατικού πυρήνα» του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τον Οκτώβριο του 2025, η Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται να σπαράσσεται από στην πράξη καθημερινές εχθροπραξίες και βίαια επεισόδια.

«Στοχοποιήσαμε τρομοκράτες» υποστηρίζει το Ισραήλ

Στην πόλη της Γάζας, drone εκτόξευσε πύραυλο που σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15 στον καταυλισμό εκτοπισμένων Τζαουάζατ, ανέφερε η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας, μέρος του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς.

Το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας επιβεβαίωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό οκτώ πτώματα. Το νοσοκομείο και η πολιτική προστασία δημοσιοποίησαν κατάλογο με τα ονόματα των θυμάτων, από τον οποίο προκύπτει πως τα τρία ήταν γυναίκες. Δεν διευκρινίζονται οι ηλικίες τους.

«Στοχοποιήσαμε τρομοκράτες στον τομέα αυτό», αντέτεινε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Νοτιότερα, 25χρονος, ο Μουχάναντ Οθμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε χθες το πρωί «σε πλήγμα με στόχο σκηνή εκτοπισμένων», ανέφερε η πολιτική προστασία.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι διακομίστηκαν σε αυτό τραυματίες μετά τον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

Σε ανακοίνωσή τους χθες βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σκότωσαν τον «Μουχάναντ Οθμάν Γιασίν Φαρουάνα» διεξάγοντας «πλήγμα ακριβείας». Τον παρουσίασαν ως «διοικητή τρομοκρατικού πυρήνα» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Γιόρταζαν τον γάμο του

Το πλήγμα στοχοποίησε σκηνή πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, το πρωί της ημέρας που επρόκειτο να παντρευτεί, είπε στο AFP εξάδελφός του, ο Μοχάμεντ Φαρουάνα.

«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, πάμε στην κηδεία του», εξήγησε.

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε το βράδυ τον θάνατο 37χρονου σε ισραηλινό πλήγμα σε νοτιοανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 951 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κηρύχτηκε, τη 10η Οκτωβρίου 2025 -έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023-, σύμφωνα με καταμέτρηση του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για 5 απώλειες στις τάξεις του έκτοτε.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

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