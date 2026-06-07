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07.06.2026 07:41

Βολιβία: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών (Video)

07.06.2026 07:41
volivia

Επεισόδια ξέσπασαν χθες Σάββατο στη Βολιβία ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς -δύο από τους οποίους τραυματίστηκαν «από σφαίρες», σύμφωνα με την υπηρεσία τους- σε χωριό στον νομό Σάντα Κρους (ανατολικά), όπου οι δυνάμεις επιβολής της τάξης προσπάθησαν να ανοίξουν αποκλεισμένο δρόμο.

Για πάνω από έναν μήνα, από τις αρχές Μαΐου, ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μαζικές κινητοποιήσεις και ταυτόχρονους αποκλεισμούς δρόμων, που οργανώνουν κυρίως αγρότες και εργάτες, ζητώντας την παραίτηση του αρχηγού του κράτους, καθώς του προσάπτουν ότι δεν παίρνει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της χειρότερης των τελευταίων δεκαετιών.

Δακρυγόνα, πέτρες και οδοφράγματα

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης, με την υποστήριξη οχημάτων του στρατού, έφθασαν νωρίς χθες Σάββατο σε σημείο του οδικού δικτύου στο χωριό Σαν Χουλιάν κι εκτόξευσαν δακρυγόνα για να απομακρύνουν πολίτες που είχαν στήσει μπλόκο στον δρόμο, στο κεντρικό τμήμα της Σάντα Κρους, γεωργικής πλούσιας περιοχής.

Διαδηλωτές αντέδρασαν πετώντας πέτρες και κραδαίνοντας ρόπαλα, ενώ έβαλαν φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και κορμούς δέντρων, για να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να προχωρήσουν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου και κατέγραψαν κάμερες βολιβιανών τηλεοπτικών δικτύων.

Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν «από σφαίρες», είπε στον Τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας Νταβίντ Γκόμες.

Ο νέος υπουργός Άμυνας Μάριο Χουστινιάνο σημείωσε πως ο οδικός άξονας αυτός, που άνοιξε εν μέρει, είναι στρατηγικός για τη μεταφορά τροφίμων.

Προχθές Παρασκευή, η αστυνομία και ο στρατός άνοιξαν δρόμο επίσης καίριας σημασίας για τον ανεφοδιασμό της Λα Πας και της Ελ Άλτο, που ασφυκτιούν έπειτα από έναν και πλέον μήνα διαδηλώσεων.

Η διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας και η γειτονική πόλη Ελ Άλτο, όπως και –σε χαμηλότερο βαθμό– η Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), η Ορούρο (δυτικά) και η Ποτοσί (νοτιοδυτικά), αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων εξαιτίας των μπλόκων, που είναι σχεδόν εκατό, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση των αρχών, προχθές Παρασκευή, σε όλη την επικράτεια.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 08:34
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