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07.06.2026 09:18

«Με αγαπούν σε όλο τον κόσμο»: Το συμπέρασμα Τραμπ σε νέο ΑΙ βίντεο

07.06.2026 09:18
trump mobile 2 new

Μια άλλη εκδοχή στην κλασική ατάκα -που παραπέμπει στο διάσημο θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο- «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε» έδωσε ο Ντόναλτ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος κοινοποίησε βίντεο στον λογαριασμό του στο Truth Social, με το συμπέρασμα ότι τον αγαπούν σε όλο τον κόσμο.

Το βίντεο ενός λεπτού, στο οποίο αναφέρεται το επώνυμο του αμερικανού προέδρου 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στη ζούγκλα, και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς, υψώνει τη σημαία των ΗΠΑ στη σελήνη φορώντας διαστημική στολή, οδηγεί καμήλα και άλλα πολλά. Το πρόσωπό του εμφανίζεται επίσης σε μια πίτσα, σε ένα διώροφο λεωφορείο και στο Βόρειο Σέλας.

Ο χρήστης που δημιούργησε το τραγούδι του βίντεο αναγνωρίστηκε στο Truth Social ως «ac132».

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πρόεδρος δημοσίευσε το βίντεο νωρίς το Σάββατο, ο χρήστης έγραψε: «Είμαι περήφανος που με υποστηρίζει ο Πρόεδρος Τραμπ, για τον οποίο έγραψα αυτό το τραγούδι».

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