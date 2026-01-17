Τσίπρας σήμερα στο Ολύμπιον: Επίθεση σε κυβέρνηση για επιτελικό κράτος, αγροτικά κι εξωτερική πολιτική – Ο συμβολισμός της Θεσσαλονίκης

Η «Ιθάκη» πιάνει Θεσσαλονίκη, καθώς το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζεται σήμερα το μεσημέρι στις 12 στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» απ’ όπου ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανοίξει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα όπως το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν ο νομικός, πρώην πλέον στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνης Σαουλίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Άρης Στυλιανού, ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός κι επιχειρηματίας (και προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα) Κώστα Τούμπουρος. Την εκδήλωση θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αυτή τη φορά θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και την διαφάνεια. Θα μιλήσει για την ανάγκη ενός κράτους που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σύμφωνα με την κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι παρά επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών.

Μάλιστα, όπως λένε οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, η ολομέτωπη επίθεση στο επιτελικό κράτος αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό αφού θα γίνει από την Θεσσαλονίκη, την πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε ρίξει το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους που όπως αναμένεται να πει ο Τσίπρας, οδήγησε τελικά στην αναπαλαίωσή του. Περαιτέρω, ο Αλέξης Τσίπρας θα ασκήσει την κριτική πως το λεγόμενο επιτελικό κράτος οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά του αποτελέσματα για τους πολίτες και το Κράτος Δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και για το μπλακ αουτ του FIR Αθηνών.

Και βέβαια δε θα λείψει η αναφορά στην εξωτερική πολιτική με αφορμή τη στάση του πρωθυπουργού στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό εγκαλώντας τον για μία ακόμη φορά για την εξωτερική πολιτική του «δεδομένου συμμάχου» που ασκεί, και τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα υπογραμμίσει την ανάγκη – ιδιαίτερα στην εποχή μας- για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, στο σκέλος της ομιλίας του αναφορικά με τη ανάγκη δημιουργίας μια κυβερνώσας Προοδευτικής πρότασης, αναμένεται να αναφερθεί στις ρήξεις που θα απαιτείται να γίνουν.

Μένει να φανεί αν θα επιμείνει ή όχι και στους υψηλούς τόνους έναντι της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κατά το παράδειγμα των παρουσιάσεων στην Πάτρα και προηγουμένως στο θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. Και αν βεβαίως, θα σχολιάσει με κάποιο τρόπο τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο προσκήνιο, η οποία συνδύασε την προαναγγελία του κόμματός της με επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Συγκρούσεις και μέτωπα φέρνει το ανακάτεμα της τράπουλας στην αντιπολίτευση: To «γαϊτανάκι» Καρυστιανού – Τσίπρα – ΠΑΣΟΚ

Το Ιράν πνίγεται στο αίμα – Το «ιερατείο» δολοφονεί και σπέρνει φόβο για να διατηρήσει το καθεστώς