Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Μοιραία μπορεί να αποδειχθεί η σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο για την κυβέρνηση καθώς, παρά τις όποιες κινήσεις εκτόνωσης έκανε προ ημερών το Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα απειλώντας μάλιστα να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας. Αποτέλεσμα αυτής της στάσης των αγροτών ήταν αν προκύψουν νέες προσπάθειες εκτόνωσης, κάτι που οδηγεί σε συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, είτε αύριο Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα.

Ο χειρισμός του θέματος ανέδειξε παράλληλα και τις δύο τάσεις που υπάρχουν μέσα στο κυβερνητικό συμβούλιο και οι οποίες συγκρούστηκαν για το ποια θα επικρατήσει.

Τη μία άποψη εξέφραζε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ήταν και είναι κατά της καταστολής, καθώς δεν θέλει για κανέναν λόγο οι αστυνομικές δυνάμεις να βρεθούν απέναντι στους αγρότες. Ο προερχόμενος από αγροτική οικογένεια υπουργός προφανώς προσμετρά το πολιτικό κόστος που θα έχει μία βίαιη αντιπαράθεση με τον αγροτικό κόσμο, καθώς ακόμα και μέσα στις γιορτές και με όλα τα προβλήματα μετακίνησης οι πολίτες καμία στιγμή δεν στράφηκαν κατά των ανθρώπων που βρίσκονταν στα μπλόκα. Την άποψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φαίνεται ότι συμμερίζεται και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα των κινητοποιήσεων κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.

Από την άλλη υπάρχει μία μερίδα υπουργών και συμβούλων του πρωθυπουργού που επιμένουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν το Plan B της κυβέρνησης και πέρα από τα διοικητικά μέτρα, που έχουν να κάνουν με την επιβολή προστίμων, να αναλάβει δράση και η αστυνομία.

Οι πληροφορίες λένε ότι για την ώρα ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη γραμμή να υπάρξουν διοικητικά μέτρα, αλλά όχι καταστολή, μέχρι νεωτέρας.

Το μήνυμα Μαξίμου και τα όρια ανοχής

Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει με τον τρόπο του προς την πλευρά του Περισσού μιλώντας για πολιτικά κατευθυνόμενες κινητοποιήσεις. Όμως και σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση ψιθυρίζει τις κατηγορίες προς το ΚΚΕ καθώς, όπως φαίνεται, δεν θέλει να αντιπαρατεθεί με τον Περισσό τη συγκεκριμένη στιγμή. Γνωρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ένα πολύ δυνατό συνδικαλιστικό τομέα, το ΠΑΜΕ, δεν θέλει να ανοίξει και άλλα μέτωπα.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι μετά το τέλος της συνάντησης που είχε την Τρίτη το απόγευμα με τους αγρότες, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς όλες τις πλευρές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και τις προθέσεις του για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς ούτε παρανομίες ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία». Συνεπώς, το να κοπεί η Ελλάδα στα δύο σε οποιοδήποτε σημείο της δεν θα γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση ούτε και να «κατασκηνώσουν» τα τρακτέρ στην Πλατεία Συντάγματος, με την Ελληνική Αστυνομία και το αρμόδιο υπουργείο να έχουν επιχειρησιακά σχέδια για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Στο ίδιο μήνυμα ο Μητσοτάκης ανέβασε για πρώτη φορά τους τόνους απέναντι σε συγκεκριμένους αγροτοσυνδικαλιστές, τους οποίους «φωτογράφισε» χωρίς να τους ονοματίσει, κάνοντας λόγο για «μια κομματική μειοψηφία» που επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ρήγματα στα μπλόκα και σκληρή γραμμή

Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα οι «σκληροί» των μπλόκων της Νίκαιας εμφανίζονται να συζητούν μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι κινδυνεύουν να απομονωθούν από τη στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου έχει βάλει σκοπό να διασπάσει τις κινητοποιήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε τη διαγραφή των δύο αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό. Μάλιστα κάποιοι έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους γράφοντας πάνω τους «προδότες».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εμφανίστηκε πάντως χθες ανοικτός στον διάλογο με τους «σκληρούς», λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στον διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

«Είναι σαφές σε όλους πλέον ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε, ενώ ήταν ανοιχτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πληρωμών, να κουνά από την πρώτη στιγμή το δάχτυλο. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε στις πληρωμές, οι οποίες ήταν 13% περισσότερες σε σχέση με το 2024, και καλύψαμε εν όλω ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών…» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η συζήτηση γίνεται πλέον με όρους ‘‘ψευτοτσαμπουκά’’. Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Αν θέλουν να έλθουν στον διάλογο εκείνοι που αρνούνταν χθες, ας έλθουν, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών. Η κυβέρνηση πάντως δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί».

Πάντως οι αγρότες που ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό και βρίσκονται ακόμα στα μπλόκα σημειώνουν ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν προσήλθαν στον χθεσινό διάλογο και επιφυλάσσονται για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια, ανάλογα με το πώς θα πάει η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός

Επιμένει στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σταύρος Αραχωβίτης

Ο Πιερρακάκης στην κοπή πίτας του υπουργείου: Κάναμε ουσιαστικές αλλαγές, θα κάνουμε ακόμη περισσότερα