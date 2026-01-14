search
14.01.2026 13:51

«Εσκεμμένη ενέργεια για να μας διαλύσουν το μπλόκο» λένε οι αγρότες για τον βανδαλισμό σε τρακτέρ – Ζητούν υλικό από κάμερες

Από την πρώτη στιγμή οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασαν τον βανδαλισμό σε δύο τρακτέρ ιδιοκτησίας κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Σ. Αλειφτήρας αρχικά καταδίκασε την πράξη και είπε ότι οι ίδιοι οι αγρότες θα αποκαταστήσουν τη ζημιά στα δύο τρακτέρ κάτι που μάλιστα έκαναν ήδη μέχρι το μεσημέρι.

Η Συντονιστική λίγο πριν την πανελλαδική σύσκεψη, έκανε λόγο για “εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου” η οποία ωστόσο «θα πέσει στο κενό».

Παράλληλατόνισε ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου και ανέφερε ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρίας “Αιγαίο” για να διαπιστώσουν την “ταυτότητα” των δραστών.

«Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…»

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

Ξεπροβάλλουν αρχαιότητες στην «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

«Εξαφανίζεται» η ΝΙΚΗ του Νατσιού…

Νέα μελέτη: Ποιες είναι οι μικρές αλλαγές που μας χαρίζουν σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον χωρίς προβλήματα υγείας

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

