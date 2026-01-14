«Εσκεμμένη ενέργεια για να μας διαλύσουν το μπλόκο» λένε οι αγρότες για τον βανδαλισμό σε τρακτέρ – Ζητούν υλικό από κάμερες

Από την πρώτη στιγμή οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασαν τον βανδαλισμό σε δύο τρακτέρ ιδιοκτησίας κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Σ. Αλειφτήρας αρχικά καταδίκασε την πράξη και είπε ότι οι ίδιοι οι αγρότες θα αποκαταστήσουν τη ζημιά στα δύο τρακτέρ κάτι που μάλιστα έκαναν ήδη μέχρι το μεσημέρι.

Η Συντονιστική λίγο πριν την πανελλαδική σύσκεψη, έκανε λόγο για “εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου” η οποία ωστόσο «θα πέσει στο κενό».

Παράλληλατόνισε ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου και ανέφερε ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρίας “Αιγαίο” για να διαπιστώσουν την “ταυτότητα” των δραστών.

«Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…»

