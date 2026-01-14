Βανδάλισαν τα τρακτέρ 2 αγροτών που πήγαν στου Μαξίμου – Αλειφτήρας: «Καταδικάζουμε», «ντροπή» λέει ο Μαρινάκης

Άγνωστοι ψέκασαν με σπρέι και έσκασαν τα λάστιχα στα τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν στην συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τα τρακτέρ αγροτών από τον Πλατύκαμπο, Θ. Παπακωστούλη και Αντ. Μπατρακούλη, που είχαν τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας, μπλόκο στο οποίο είχαν αποφασίσει να μην κατέβουν στην Αθήνα για να συναντήσουν τον πρωθυπουργό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μελών της Συντονιστικής που καταδίκασε την ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι «εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου».

Σε δηλώσεις του στο ΟPEN ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι τα μέλη του μπλόκου θα φροντίσουν να αποκαταστήσουν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα τις ζημιές για να μην υπάρξουν παρερμηνείες και αποπροσανατολισμός.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως οι δύο αγρότες από το μπλόκο που πήγαν στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη, θα αποβληθούν από το μπλόκο της Νίκαιας.

Ως «ντροπή» χαρακτηρίζει από την πλευρά του το γεγονός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αφού κάνει λόγο για «βανδαλισμούς και τραμπουκισμούς», ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι «είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους».

«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

