Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Μέχρι πριν λίγο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού ήταν το αδιαμφισβήτητο πρόσωπο-σύμβολο της τραγωδίας των Τεμπών. Η «Μάνα» που σήκωσε στους ώμους της το αίτημα 1,5 εκατομμυρίου πολιτών για δικαιοσύνη. Από χθες το βράδυ, όμως, με την ηχηρή παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου «Τέμπη 2023», η εικόνα αυτή ραγίζει, λόγω ενός σκληρού, εσωτερικού αλλά και εξωτερικού πολέμου από πολλές πλευρές που άρχισε να σιγοβράζει από τη στιγμή που ίδια διατύπωσε τις πολιτικές της φιλοδοξίες.



Ο «πόλεμος» δεν ξεκίνησε επειδή η Μαρία Καρυστιανού είπε κάτι καινούργιο για τα Τέμπη. Ξεκίνησε όταν το πρόσωπο-σύμβολο ενός κοινωνικού αιτήματος έδειξε ότι μετακινείται στο πεδίο της κομματικής πολιτικής. Από εκείνη τη στιγμή, άλλαξε η πίστα: από «μητέρα-εκπρόσωπος ενός αγώνα» έγινε «δυνητικός παίκτης» σε μια αγορά ψήφων, συμμαχιών και συσχετισμών. Και στην πολιτική, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αντιμετωπίζονται με τεχνικές εξουδετέρωσης.

Η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών έχει δύο αλληλοτροφοδοτούμενους άξονες: Την εσωτερική ρήξη στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και την εξωτερική, διακομματική πλέον, πίεση που δέχεται η ίδια μετά τις αναφορές και δηλώσεις για πολιτικό φορέα και συμμετοχή σε εκλογές.

Η εσωτερική ρήξη: Όταν ο Σύλλογος έγινε πεδίο «νομιμοποίησης»

Η «έκρηξη» σημειώθηκε όταν η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου (με προεξάρχοντες τους Παύλο Ασλανίδη, Ελένη Βασάρα και άλλους) ζήτησε εγγράφως την παραίτησή της, κατηγορώντας την για αλαζονεία, μονομερείς ενέργειες και έλλειψη λογοδοσίας. Ζήτησαν μάλιστα την παράδοση των τραπεζικών καρτών του Συλλόγου, μια κίνηση που χτυπάει ευθέως στο ηθικό πλεονέκτημα της διαφάνειας.

Ωστόσο, η αιτία του πολέμου είναι βαθύτερη. Ξεκίνησε ως ψίθυρος και εξελίχθηκε σε κραυγή: Η προσωποποίηση του αγώνα. Η Μαρία Καρυστιανού κατηγορείται από τους πρώην συμπορευτές της ότι μετέτρεψε έναν συλλογικό πόνο σε προσωπική πλατφόρμα. Οι διαφωνίες είχαν φανεί ήδη από την εποχή της μεγάλης συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, όταν η οικογένεια Πλακιά είχε διαφοροποιηθεί έντονα. Τότε, η ρωγμή καλύφθηκε. Τώρα, έγινε χάσμα.

Το βασικό επιχείρημα των επικριτών της είναι πως η κ. Καρυστιανού λειτουργεί πλέον «ως πολιτικός και όχι ως πρόεδρος θυμάτων».

Η Καρυστιανού απάντησε με δημόσια ανάρτηση στο Facebook το βράδυ της Τρίτης, ανακοινώνοντας αποχώρηση από το Δ.Σ. και αφήνοντας σαφείς αιχμές για «τρικλοποδιές εκ των έσω», ενώ αμφισβήτησε τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαδικασίας με την οποία επιχειρήθηκε να «αποφασιστεί» η παραίτησή της. Μάλιστα με τη σειρά της άφησε αιχμές για τα μέλη του συλλόγου λέγοντας πως “όλη η λάσπη για την μη δημοσίευση των οικονομικών του συλλόγου πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά θα συνεχίσω να σιωπώ για να μην εκθέσω τα μέλη του συλλόγου”

Ξαφνικά το εσωτερικό του συλλόγου έγινε ένας αγώνας για το ποιος κρατά τη σφραγίδα του ηθικού κεφαλαίου των Τεμπών όταν αυτό ακουμπά την κάλπη.

Η εξωτερική επίθεση: Από «σεβασμός» σε «πολιτική αποδόμηση»

Το δεύτερο μέτωπο είναι αμιγώς πολιτικό. Μετά τις συζητήσεις και τις δηλώσεις για νέο πολιτικό φορέα, οι αντιδράσεις αυξήθηκαν: από στελέχη της κυβέρνησης και αντιδράσεις και κριτική από διαφορετικές πλευρές του φάσματος, με κοινό παρονομαστή ότι «ο αγώνας δεν πρέπει να γίνει εφαλτήριο».

Κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων επέλεξαν να πλαισιώσουν το εγχείρημα με πολιτικά φορτισμένες αναφορές και να μεταφέρουν τη συζήτηση σε θέματα διαφάνειας του συλλόγου αλλά και στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το νέο εγχείρημα και στα κίνητρα που έχει αυτή η κίνηση.

Η σύγκρουση αρχίζει και προσωποποιείται «ποια είναι η Καρυστιανού», «με ποιους πάει», «τι κρύβει», «τι επιδιώκει». Όταν το αφήγημα γίνει χαρακτήρας, μετά γίνεται στόχος.

Ποιοι κάνουν τον πόλεμο

Οι βασικοί «τροφοδότες» του πολέμου είναι τρεις:

1. Εσωτερικοί αντίπαλοι στον Σύλλογο, συγγενείς με θεσμικό ρόλο, που θέτουν θέμα ασυμβίβαστου και ζητούν αλλαγή σελίδας. Το αν υπάρχουν πολιτικά και κομματικά κίνητρα γύρω από αυτές τις επιθέσεις θα φανεί στο μέλλον.

2. Κυβερνητικοί παράγοντες και κομματικοί μηχανισμοί, που αντιμετωπίζουν μια πιθανή νέα πολιτική δεξαμενή ως απειλή αναδιάταξης.

3. Ευρύτερο πολιτικό σύστημα και αντίπαλοι χώροι, που εκτιμούν ότι έχουν κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων με το υπό ίδρυση κομμμα, φοβούνται την μείωση των δικών τους ποσοστών και την νομιμοποίηση ενός «αντισυστημικού» brand πάνω σε τραγωδία με υψηλό κοινωνικό φορτίο.

Ποιος είναι ο σκοπός: τρεις στόχοι, μία στρατηγική

Ο σκοπός δεν είναι ένας, είναι «πακέτο»:

• Απονομιμοποίηση πριν από την κάλπη: να περάσει η ιδέα ότι «δεν είναι πια κοινωνικό πρόσωπο, είναι πολιτικός αντίπαλος». Από εκεί και πέρα, επιτρέπονται όλα τα εργαλεία που εφαρμόζονται σε πολιτικούς.

• Μετατόπιση ατζέντας: από το το θέμα των Τεμπών , τις ευθύνες και την απόδοση δικαιοσύνης, στο «ήθος, κίνητρα, οικονομικά, διαδικαστικά».

• Διάσπαση της κοινωνικής βάσης: να σπάσει το ενιαίο μέτωπο των συγγενών και να περάσει η εικόνα «εσωτερικού εμφυλίου». Γιατί ένας διχασμένος φορέας δεν ηγεμονεύει ηθικά· διαχειρίζεται κρίση.

Η Καρυστιανού χτυπιέται τώρα τόσο έντονα επειδή, σωστά ή λάθος, εμφανίζεται να μπορεί να μετατρέψει μια τεράστια κοινωνική οργή σε πολιτική δύναμη που θα πάρει δύναμη από ήδη υπάρχοντες κομματικούς φορείς αλλά και άλλους που είναι σε φάση δημιουργίας. Και αυτό, για το υπάρχον σύστημα, είναι κόκκινο πανί. Η επίθεση στο πρόσωπο συχνά λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι «κάτι ενοχλεί» – αλλά είναι και δίκοπο μαχαίρι: μπορεί να τη φθείρει, μπορεί και να τη σπρώξει ακόμα πιο ψηλά.

Την ίδια ώρα η παραίτηση Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Είναι η λήξη της «ρομαντικής» περιόδου του αγώνα για τα Τέμπη. Από εδώ και πέρα, το κίνημα μπαίνει σε μια σκληρή φάση εσωστρέφειας. Το δίκαιο αίτημα για τιμωρία των ενόχων κινδυνεύει να χαθεί στη μετάφραση των προσωπικών αντεγκλήσεων. Η Μαρία Καρυστιανού πέτυχε κάποια στιγμή να ενώσει την Ελλάδα που βγήκε με πρωτόγνωρο τρόπο στους δρόμους, αλλά απέτυχε να κρατήσει ενωμένους τους λίγους ανθρώπους που μοιράζονται τον ίδιο πόνο με εκείνη. Και αυτό, ίσως είναι η μεγαλύτερη, παράπλευρη ήττα αυτής της τραγωδίας.

