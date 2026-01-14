Κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα η «απάντηση» Καρδίτσας και Νίκαιας στο Μαξίμου –  Νέα σύσκεψη σήμερα κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των «προθύμων» αγροτών (video)

Στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο κέντρο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, με κύριο «μενού» την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

Από την Καρδίτσα, προτάθηκε να παραμείνουν τα τρακτέρ στον Ε65 και οι αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ, Ι.Χ. και λεωφορεία, να κάνουν εκεί ένα αγροτικό συλλαλητήριο, καλώντας παράλληλα και τον κόσμο που όλες αυτές τις ημέρες, όπως οι ίδιοι λένε, τους στήριξαν ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που κάνουν.

Αυτή είναι η πρόταση και του μπλόκου της Νίκαιας και αναμένεται να γίνει γνωστό ποιες άλλες προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι κατά την διάρκεια της σημερινής σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν προσήλθαν στον χθεσινό διάλογο και θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του αν κατέβουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Νέα σύσκεψη

Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 11:30, στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας αγροτών με τον πρωθυπουργό καθώς και με την συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν τα προβλήματα καθώς και τα αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την κυβέρνηση.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Διαβάστε επίσης

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος

Barry’s στο Σύνταγμα: Το «κόκκινο δωμάτιο» του Τάιλερ ΜακΜπέθ στην Όθωνος και οι συνδρομές των 500 ευρώ