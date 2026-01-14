Μπρα ντε φερ κυβέρνησης – αγροτών: Τι έδωσε ο Μητσοτάκης στη συνάντηση – Προειδοποίηση σε όσους παραμένουν στα μπλόκα

Η συνάντηση πέτυχε, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα από την χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, στην οποία όμως δεν συμμετείχαν αγρότες από τα μεγάλα μπλόκα, αφού, όπως είναι γνωστό, αντέδρασαν στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ήθελε να ορίσει με ποιους θα συνομιλήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση έστειλε, πάντως, μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί άλλους εκβιασμούς, ούτε παραλογισμούς.

«Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία».

Η κυβέρνηση, πάντως, αποτιμά θετικά την συνάντηση, ενώ και οι ίδιοι στις δηλώσεις τους αμέσως σημείωναν ότι «ο διάλογος δίνει λύσεις».

Η κυβέρνηση, σε μία κίνηση καλής θέλησης, προχώρησε σε κάποιες βελτιώσεις σε μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο πρωθυπουργός αμέσως ανακοίνωσε ότι στο καθεστώς για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. «Οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη» τόνισε.

Παράλληλα, εξήγγειλε ότι πλέον δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και τον ΦΠΑ αυτή της έκπτωσης.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι επιταχύνονται οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και ότι θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο πρωθυπουργός με την έναρξη της συζήτησης έδειξε την ενόχλησή του για την απουσία των σκληρών των μπλόκων.

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι «συζητάμε πάντα με αυτούς που έχουν διάθεση να συζητήσουν».

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 14 μπλόκα στο σύνολο των 62. Να θυμίσουμε ότι οι «σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους, δηλώνοντας, ωστόσο, έτοιμοι για άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά τους για εκπροσώπηση με δύο επιτροπές από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Στην χθεσινή συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης πήραν μέρος ο Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης), ο Κώστας Τσιάρας (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ο Θάνος Πετραλιάς (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), ο Γιάννης Ανδριανός (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ο Χρήστος Κέλλας (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ο Σπύρος Πρωτοψάλτης (ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ο Αντώνης Φιλιππής (ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων), η Αργυρώ Ζέρβα (ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών), ο Ανδρέας Λυκουρέντζος (Πρόεδρος ΕΛΓΑ), ο Θανάσης Κοντογεώργης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό), ο Γιώργος Μυλωνάκης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό).

Από την πλευρά του ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, «Πήγασος» από την περιοχή του Κιάτου υπογράμμισε πως «είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μία διάρκεια συζητήσεων τρεισήμισι ωρών που είχαμε, αλλά δεν τελειώνει εδώ».

Σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών, ενώ απατώντας σε αυτούς που λένε όσους προσήλθαν σε διάλογο πρόθυμους τόνισε ότι «δεν είμαστε πρόθυμοι, δεν ακολουθούμε κομματικές επιταγές».

Όλα δείχνουν πάντως ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να σκληρύνει την στάση της .

«Έχουμε εξαντλήσει, ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας… Για να συνεννοηθούμε, το κλείσιμο των δρόμων είναι μια παράνομη πράξη» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιοσύνη «θα επιληφθούν με τον τρόπο που κρίνουν».

Όπως είναι γνωστό το Plan b σε αυτή τη φάση προβλέπει την επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών ποινών σε όσους αγρότες έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια εναντίον της ΕΛ.ΑΣ., έχουν παρακωλύσει τις συγκοινωνίες με την παρουσία των τρακτέρ στα οδοστρώματα και έχουν παραβιάσει και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σημειώνεται ότι πρόταση να πραγματοποιηθεί διαδήλωση στην Αθήνα με τρακτέρ θα καταθέσει το μπλόκο της Νίκαιας στην πανελλαδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας το μεσημέρι.

