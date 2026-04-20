Το ΕΑΠ… «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος στη συζήτηση περί του πτυχίου του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, βάζει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δικαιώνοντας τον βουλευτή.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΠ αναφέρει ότι «με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος».

Υπενθυμίζεται ότι το πτυχίο του ΕΑΠ είναι ισότιμο των τίτλων σπουδών που δίνουν όλα τα ελληνικά ΑΕΙ. Νωρίτερα, ο Δ. Μαρκόπουλος δήλωσε στο Mega ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας. Όποιος θέλει να πάει να τα ζητήσει και να τα δει. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».

Και κάπου εδώ φαίνεται ότι κλείνει το θέμα…

