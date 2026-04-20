ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:20
20.04.2026 11:46

Το ΕΑΠ… «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος στη συζήτηση περί του πτυχίου του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, βάζει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δικαιώνοντας τον βουλευτή.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΠ αναφέρει ότι «με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος».

Υπενθυμίζεται ότι το πτυχίο του ΕΑΠ είναι ισότιμο των τίτλων σπουδών που δίνουν όλα τα ελληνικά ΑΕΙ. Νωρίτερα, ο Δ. Μαρκόπουλος δήλωσε στο Mega ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας. Όποιος θέλει να πάει να τα ζητήσει και να τα δει. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».

Και κάπου εδώ φαίνεται ότι κλείνει το θέμα…

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

Τεράστια ζημιά στη ΝΔ έκανε ο Λαζαρίδης – Τι έδειξαν οι κυλιόμενες

Νίκος Παπανδρέου: Τα κινητά στο σχολείο είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Γουεμπανιάμα, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του MVP (p)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

