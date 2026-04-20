Επίθεση Μαρκόπουλου στον Κασσελάκη: Πενία τέχνας κατεργάζεται…

Με επιθετικό τόνο απάντησε ο βουλευτής Β’ Πειραιά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε παρέμβαση του προέδρου του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανου Κασσελάκη, για το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους τίτλους σπουδών του.

Ο Σ. Κασσελάκης είχε γράψει στο Facebook: «Ο κ. Μαρκόπουλος έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο με τις σπουδές του. Από το “ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας” που είναι δύο διαφορετικά πανεπιστήμια μέχρι το πολυπόθητο “πότε αποφοίτησε” που επιδεικτικά αποφεύγει να απαντήσει. Και μάλιστα χωρίς να φανερώνει τι ακριβώς σπούδασε ενώ στο επίσημο βιογραφικό του στο σάιτ της Βουλής αναφέρει δεύτερο πτυχίο στην “πολιτισμολογία” που δεν μπορεί να βρει κανείς πουθενά. Πόσο δύσκολο επιτέλους είναι απλά να δείξει το πτυχίο του/τα πτυχία του; Η “αριστεία” δεν δηλώνεται. Αποδεικνύεται».

Μιλώντας στο Mega, o Δ. Μαρκόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος» προσθέτοντας ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».

Ο βουλευτής είπε ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα», ενώ σημείωσε ότι «έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχθεί και χάρηκα που τα αποδέχθηκε. Από εδώ και πέρα υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος της ενέργειας και από εδώ και πέρα με ενδιαφέρει πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας και το δίκιο των πολιτών».

«Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει» υπογράμμισε.

Εμείς θα πούμε ότι αυτή η… πτυχιομαχία δεν θα βγει σε καλό τελικά…

