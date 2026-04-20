Το μεσημέρι… κληρώνει για την ασυλία Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Στη μία το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει για την άρση της ασυλίας των «γαλάζιων βουλευτών» Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, με αφορμή τη δικογραφία που τους εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν και, όπως γράφει και το topontiki.gr, στην Κ.Ο. της ΝΔ επικρατούν – για να το πούμε κομψά – διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το ζήτημα της άρσης ασυλίας, οι πληροφορίες λένε ότι σε επίπεδο Επιτροπής η πλειοψηφία θα κινηθεί εντός γραμμής και θα ταχθεί «υπέρ».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο βουλευτές υποστηρίζουν ότι κατηγορούνται για κάτι που δεν έκαναν, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει για τις 13 άρσεις ασυλίας, με τις πλήροφορίες να αναφέρουν ότι περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται να διαφοροποιηθούν.

Για να δούμε…

