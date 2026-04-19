ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:50
19.04.2026 13:31

Τετ α τετ με νόημα και… αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

19.04.2026 13:31
kovesi

Η συνάντηση θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς, αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες το τετ α τετ που θα έχει ο Γιώργος Φλωρίδης με τη Λάουρα Κοβέσι την Τετάρτη στην Αθήνα αποκτά και στοιχεία πολιτικού θρίλερ.

Βλέπετε, στελέχη της κυβέρνησης αμφισβητούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της καταλογίζουν έως και πολιτικές σκοπιμότητες για τον τρόπο που χειρίζεται τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα έχει ενδιαφέρον εάν ο υπουργός Δικαιοσύνης αφήσει έστω και κάποια νύξη περί αυτών στην Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Η Κοβέσι έρχεται στην Ελλάδα για να μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών και έτσι κλείστηκε το ραντεβού, στο οποίο και το αίτημα της Εισαγγελίας να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ελληνικού γραφείου, καθώς οι υποθέσεις που ερευνώνται στη χώρα μας για κοινοτικά κονδύλια έχουν αυξηθεί. Φυσικά θα (συ)ζητηθεί και η ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου.

Για να δούμε τι απ’ όλα όσα λένε οι κυβερνητικοί τα εννοεί όντως η ηγεσία της κυβέρνησης.

google_news_icon

fidi-Thessaloniki
fwtia_malaisia
trump_zelensky_new
stournaras_new
ASTYNOMIA new
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
marw_kontou
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:46
fidi-Thessaloniki
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

fwtia_malaisia
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Video)

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση εξαίρεσης των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης

