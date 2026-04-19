Τετ α τετ με νόημα και… αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Η συνάντηση θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς, αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες το τετ α τετ που θα έχει ο Γιώργος Φλωρίδης με τη Λάουρα Κοβέσι την Τετάρτη στην Αθήνα αποκτά και στοιχεία πολιτικού θρίλερ.

Βλέπετε, στελέχη της κυβέρνησης αμφισβητούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της καταλογίζουν έως και πολιτικές σκοπιμότητες για τον τρόπο που χειρίζεται τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα έχει ενδιαφέρον εάν ο υπουργός Δικαιοσύνης αφήσει έστω και κάποια νύξη περί αυτών στην Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Η Κοβέσι έρχεται στην Ελλάδα για να μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών και έτσι κλείστηκε το ραντεβού, στο οποίο και το αίτημα της Εισαγγελίας να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ελληνικού γραφείου, καθώς οι υποθέσεις που ερευνώνται στη χώρα μας για κοινοτικά κονδύλια έχουν αυξηθεί. Φυσικά θα (συ)ζητηθεί και η ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου.

Για να δούμε τι απ’ όλα όσα λένε οι κυβερνητικοί τα εννοεί όντως η ηγεσία της κυβέρνησης.

