Στρασβούργο με ελληνικό πρόσημο: Πώς ο Κουκάς έφτασε στην κορυφή του Κογκρέσου των δημάρχων

Η εικόνα δεν είναι συνηθισμένη ένας Έλληνας αυτοδιοικητικός να αναλαμβάνει, για πρώτη φορά, την προεδρία ενός από τα δύο Τμήματα του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Κουκάς δεν «έπεσε» στη θέση την κέρδισε. Η υποψηφιότητά του προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στηρίχθηκε διακομματικά, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που είχε χτίσει ως Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου από το 2020 έως το 2026.

Το υπόβαθρο της εκλογής του εξηγεί και το αποτέλεσμα. Στην τελευταία Ολομέλεια είχε κεντρικό ρόλο στις εισηγήσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, ενώ ήταν εκείνος που πραγματοποίησε την επίσημη τοποθέτηση της χώρας στη συζήτηση της Έκθεσης για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λίγες εβδομάδες πριν την εκλογή του, ηγήθηκε της ευρωπαϊκής αποστολής παρατήρησης για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαρτίου σε 340 Δήμους της Ολλανδίας σημαντική θεσμική «διαπίστευση».

Από τη θέση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μυκόνου στην κορυφή ενός οργάνου που μιλά για λογαριασμό 130.000 τοπικών αρχών σε 46 κράτη. Η ελληνική αυτοδιοίκηση αποκτά φωνή εκεί που αποφασίζονται πολιτικές και το Μαξίμου το καταγράφει.

Διαβάστε επίσης:

