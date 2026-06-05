Βουλή: Ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά

Ορκίστηκε στην Ολομέλεια βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, που ως πρώτος επιλαχόντας καταλαμβάνει την έδρα του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαϊου.

Η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου Κόλλια έγινε το πρωί της Παρασκευής (5.6.26) στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Παρών στην ορκωμοσία του νέου βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος και τον συνεχάρη.

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας παλαιός κοινοβουλευτικός γεννήθηκε στον Σολομό Κορινθίας το 1955. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός . Εργάστηκε ως τομεάρχης δικτύου της ΔΕΗ στην Κόρινθο. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ. Ανέπτυξε συνδικαλιστική πορεία ως εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ. στη ΔΕΗ.

Έχει θητεύσει στην Αυτοδιοίκηση.

Εξελέγη για πρώτη φορά το 2007 ως βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ

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