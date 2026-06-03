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03.06.2026 10:43

Σήμερα στην Κόρινθο παρουσία Μητσοτάκη, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά

03.06.2026 10:43
Nikos-Tagaras

Στην Κόρινθο θα γίνει σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Νίκου Ταγαρά.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος θα τελεστεί στη 13:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ η σορός βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί. Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Το «παρών» στην κηδεία θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος εκλεγόταν βουλευτής στην Κορινθία με τη ΝΔ, διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Νίκος Ταγαράς: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία

Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του.

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ”Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του», αναφέρει στην ανάρτησή της.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:33
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