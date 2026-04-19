Ο Τσουκαλάς καρφώνει Λαζαρίδη για τη σεξιστική επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη

lazaridis-vouli

Δεν πέρασε απαρατήρητη από το ΠΑΣΟΚ η προσβλητική αιχμή του Μακάριου Λαζαρίδη για την Ντόρα Μπακογιάννη.

Ο αποπεμφθείς από την κυβέρνηση, δήθεν πτυχιούχος και πάντως… «ωραίος» κατά δήλωσή του, αναπαρήγαγε ανάρτηση ενός χρήστη στα σόσιαλ μίντια, ο οποίος καλούσε την Μπακογιάννη… «να φάει κανά σοκολατάκι και να ασχοληθεί με τα εγγονάκια της»!

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, έπιασε και τη σεξιστική πτυχή του σχολίου ήταν ιδιαίτερα καυστικός, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο «Mega σαββατοκύριακο».

«Δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε τη σεξιστική επίθεση με επιπλέον στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού στην κα Μπακογιάννη που υπήρχε στην αναδημοσίευση, που έκανε ο παραιτηθείς Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει έντονος πολιτικός ρύπος», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον αν πρέπει ο πρωθυπουργός να διαγράψει από την ΚΟ της ΝΔ τον Λαζαρίδη, ο Τσουκαλάς, βρήκε ευκαιρία να κάνει και συνολική επίθεση επί του θέματος Λαζαρίδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας τα εξής:   

«Δεν θα πω εγώ στον Πρωθυπουργό αν θα τον διαγράψει ή όχι αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ένα θέμα προσωπικό του κ. Λαζαρίδη. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του. Άλλωστε, δεν απέπεμψε ο Πρωθυπουργός τον κ. Λαζαρίδη. Τον κ. Λαζαρίδη τον παραίτησε η πίεση της αντιπολίτευσης, οι δικές του αστοχίες και οι προκλήσεις και το ότι χθες φάνηκε να υπάρχει ένα ρήγμα εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία όπως εκφράστηκε από τη δήλωση της κας Μπακογιάννη».

google_news_icon

fidi-Thessaloniki
fwtia_malaisia
trump_zelensky_new
stournaras_new
ASTYNOMIA new
lazaridis1
syrigos portosalte (1)
marw_kontou
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
fidi-Thessaloniki
fwtia_malaisia
trump_zelensky_new
