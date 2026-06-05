Ένας στους οκτώ εργαζόμενους παραμένει εγκλωβισμένος σε δουλειά που δεν επέλεξε 

Εργάζεται με μερική απασχόληση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε κάποια άλλη ευέλικτη μορφή εργασίας όχι επειδή το επέλεξε, αλλά επειδή δεν κατάφερε να βρει μια θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης. Για χιλιάδες εργαζόμενους στην Ελλάδα αυτή δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά μια καθημερινότητα που διαρκεί χρόνια.

Τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ακούσια μη σταθερή απασχόληση, με ποσοστό 12,5%.

Με απλά λόγια, ένας στους οκτώ εργαζόμενους βρίσκεται σε μια μορφή απασχόλησης που δεν αποτελεί προσωπική επιλογή. Πρόκειται για ανθρώπους που θα προτιμούσαν μια κανονική θέση πλήρους απασχόλησης, αλλά η αγορά εργασίας δεν τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία και η κυβέρνηση προβάλλει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως μία από τις βασικές επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Ωστόσο, η έρευνα υπενθυμίζει ότι η ποσότητα των θέσεων εργασίας δεν λέει πάντα όλη την αλήθεια. Εξίσου σημαντική είναι και η ποιότητα των θέσεων που δημιουργούνται.

Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία τα αντίστοιχα ποσοστά κινούνται κοντά στο 4% με 5%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η εργασιακή επισφάλεια δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν ένας στους έντεκα εργαζόμενους βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποτυπώνει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά εργασίας.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εργαζόμενοι που μετακινούνται διαρκώς από τη μία προσωρινή θέση στην άλλη. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται κάθε λίγους μήνες, μερική απασχόληση που δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών και περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης συνθέτουν την εικόνα.

Σύμφωνα με το Eurofound, οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται ουσιαστικά να επωμιστούν το κόστος της ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερες αποδοχές, περιορισμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το μέλλον.

Το πρόβλημα δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι νέοι κάτω των 30 ετών εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες, τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εργαζόμενους με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Ειδικά για τις γυναίκες, η μερική απασχόληση συχνά συνδέεται με τις δυσκολίες συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Παράλληλα, η έρευνα επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να λειτουργούν στερεότυπα που επηρεάζουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και την εργασιακή εξέλιξη.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά επισφάλειας καταγράφονται στη γεωργία, στις υπηρεσίες φιλοξενίας, στις διοικητικές υπηρεσίες και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται για κλάδους όπου η εποχικότητα, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες προσωπικού και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων ευνοούν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα δείχνει ότι η ευελιξία δεν έχει παντού το ίδιο περιεχόμενο. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, μεγάλο ποσοστό εργαζομένων επιλέγει συνειδητά τη μερική απασχόληση προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αντίστοιχα παραδείγματα καταγράφονται και στο Βέλγιο.

Η διαφορά είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η ευελιξία αποτελεί επιλογή. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους αποτελεί αναγκαστική λύση.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη ευέλικτων μορφών εργασίας. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ευελιξία παύει να είναι δικαίωμα του εργαζομένου και μετατρέπεται σε υποχρέωση. Όταν η μερική απασχόληση ή η προσωρινή σύμβαση δεν αποτελούν συνειδητή επιλογή, αλλά τη μοναδική διαθέσιμη διέξοδο για να βρει κάποιος δουλειά.

Διαβάστε επίσης:

Το «σύνδρομο» του κακάο και οι μικρότερες συσκευασίες: Γιατί η ακρίβεια δεν υποχωρεί, η βίαιη προσαρμογή των καταναλωτών

Φορολογικές υποθέσεις: Παράταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό με εκπτώσεις έως 75% στα πρόστιμα

Ψηφιακή «μέγγενη» και μπλόκο στα Airbnb: Οι ανατροπές του 2026 και οι παγίδες που κρύβουν βαριά πρόστιμα