Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Στην εποχή του cancel γίνομαι δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά» (Video)

Για την πολιτική ορθότητα και τους περιορισμούς που αυτή φέρνει στη σάτιρα μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επισημαίνοντας ότι, πλέον, έχει προσαρμόσει τη δουλειά του, στη σημερινή εποχή.

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω», ο stand up comedian αναφέρθηκε και στην «cancel κουλτούρα», υπογραμμίζοντας ότι όποτε χρειάζεται, γίνεται «ο δικηγόρος του εαυτού του».

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το “Τότε και Τώρα” που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δεν γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και ‘γω τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση» είπε αρχικά.

«Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω “πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το ‘χει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα”. Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι» πρόσθεσε.

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