Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

Το ότι ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Η ατάκα αυτή έχει ακουστεί και από άλλα στελέχη της ΝΔ. Αυτό που είναι καινούργιο είναι ότι ένας πρώην πλέον σύντροφος του Στέφανου Κασσελάκη, βγήκε… μπροστά να την υπερασπιστεί, σε ένα ενδεχομένως μήνυμα (;) για το μέλλον… Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που στηρίζει την Κωνσταντοπούλου, καθώς φημολογείται το… φλέρτ με την Πλεύση Ελευθερίας εδώ και λίγο καιρό.

«Συνεχίζει τον ολισθηρό κατήφορό του ο κ. Φλωρίδης. Ο Υπ. Δικαιοσύνης της χώρας, που θα έπρεπε να περιφρουρεί ως κόρη οφθαλμού το Κράτος Δικαίου, τολμά να εκτοξεύει απρέπειες σε συνέντευξη του, ως κοινό τρολ του διαδικτύου.Προσδοκά, με την άπλετη στήριξη στην παραπαίουσα Κυβέρνηση, να επεκτείνει τον χρόνο της παραμονής του στο υπουργείο, το οποίο διοικεί ως δοτός από τον κ. Μητσοτάκη. Χωρίς ντροπή, χαρακτηρίζει συνέχεια της Χρυσής Αυγής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτός που κάθεται στα ίδια έδρανα της Βουλής με τα ορφανά των ακροδεξιών μορφωμάτων της χώρας» ανέφερε ο Αυλωνίτης, που συνέχισε την επίθεση κατά του Φλωρίδη.

«Εκτελεί χρέη μάντη και, με περισπούδαστο ύφος, δηλώνει ότι ο Τσίπρας δεν έχει καμία τύχη, χωρίς στοιχεία, χωρίς πολιτική ανάλυση. Και μιλά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτός που συνεργάστηκε με τους φυσικούς αντιπάλους του για μια υπουργική καρέκλα.

Δηλώνει ότι έδωσε μάχη για την αλήθεια στο έγκλημα των Τεμπών, όταν στα αυτιά μας ακόμη αντηχεί η ανατριχιαστική του δήλωση: “όσοι μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα”.

Επαναφέρει αθλιότητες και ψεύδη για τον νόμο Παρασκευόπουλου, ο Υπουργός που, επί των ημερών του, κυκλοφορούν ελεύθεροι οι καταδικασμένοι για βιασμούς, γιατί ανήκουν στις τάξεις των “γαλάζιων αρίστων”, ενώ κλείνονται στη φυλακή συλληφθέντες με μόνο στοιχείο μισό αποτύπωμα σε μια σακούλα. Επαίρεται ότι γεμίζει τις φυλακές με ανθρώπους, την ίδια ώρα που οι υποδομές στον χώρο της Δικαιοσύνης καταρρέουν. Και κομπάζει για τα κατορθώματά του αυτός που έκανε κουρέλι τον μισό Ποινικό Κώδικα».

Καταλήγοντας, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης σχολιάζει: «Και όλα αυτά για να δηλώσει (προς πάσα κατεύθυνση, προφανώς) ότι “δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί”, μετά από τις απίστευτες παλινωδίες στην εύρεση αίθουσας, τον πακτωλό χρημάτων που δαπανήθηκαν και τις απίστευτες σκηνές που είδαμε σχετικά με την αίθουσα εκδίκασης του εγκλήματος των Τεμπών.

Τελικά, τόσος είναι, τέτοια κάνει!»

