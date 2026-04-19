Χάρης Δούκας: Ελπίζω να μην έριξαν 6 εκατ. ευρώ στην Όλγας για να πηγαίνουν μόνο όσοι παίζουν τένις

Το γεγονός ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διευκρινίζει καν εάν στη Βασιλίσσης Όλγας θα επιτρέπεται η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων – που θα σήμαινε κυκλοφοριακή ανάσα για το επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας – έκανε τον Χάρη Δούκα να προχωρήσει σε ένα αιχμηρό σχόλιο.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της Αθήνας επαναφέρει την «αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων: Να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων σε αυτήν, για όλους», όπως σημειώνει.

Και προσθέτει με νόημα: «Γιατί εάν ξοδεύτηκαν από το κράτος 6 εκ. ευρώ και επιτρέπονται τα αυτοκίνητα μόνο για όσους παίζουν τένις στον Όμιλο αντισφαίρισης, τότε θα πρόκειται για μια ακόμη σκανδαλώδη απόφαση. Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;».

