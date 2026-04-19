Χάρης Δούκας: Ελπίζω να μην έριξαν 6 εκατ. ευρώ στην Όλγας για να πηγαίνουν μόνο όσοι παίζουν τένις

Το γεγονός ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διευκρινίζει καν εάν στη Βασιλίσσης Όλγας θα επιτρέπεται η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων – που θα σήμαινε κυκλοφοριακή ανάσα για το επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας – έκανε τον Χάρη Δούκα να προχωρήσει σε ένα αιχμηρό σχόλιο.
Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της Αθήνας επαναφέρει την «αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων: Να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων σε αυτήν, για όλους», όπως σημειώνει.
Και προσθέτει με νόημα: «Γιατί εάν ξοδεύτηκαν από το κράτος 6 εκ. ευρώ και επιτρέπονται τα αυτοκίνητα μόνο για όσους παίζουν τένις στον Όμιλο αντισφαίρισης, τότε θα πρόκειται για μια ακόμη σκανδαλώδη απόφαση. Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;».
Διαβάστε επίσης:
Η πρώτη γκάφα Σχοινά, λόγω ανάγκης να κολακέψει τον πρωθυπουργό – Εκθείαζε Λαζαρίδη λίγο πριν την αποπομπή του
Ο Τσουκαλάς καρφώνει Λαζαρίδη για τη σεξιστική επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη
Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων
