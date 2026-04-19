Η πρώτη γκάφα Σχοινά, λόγω ανάγκης να κολακέψει τον πρωθυπουργό – Εκθείαζε Λαζαρίδη λίγο πριν την αποπομπή του

Η υπερβολική διάθεση να… κολακέψει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που του έδωσε υπουργικό θώκο οδήγησε τον Μαργαρίτη Σχοινά στην πρώτη γκάφα – σχεδόν με το καλημέρα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βλέπετε, η κολακεία είναι ένας δρόμος που τελικά μόνο μπελάδες φέρνει.

Μίλησε λοιπόν ο Σχοινάς στην «Καθημερινή της Κυριακής» για τα νέα του καθήκοντα.

Και φυσικά η συζήτηση αυτή έγινε το αργότερο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά σίγουρα μετά την «διορθωτική» δήλωση, που έκανε την Πέμπτη το πρωί ο Λαζαρίδης, αναγνωρίζοντας την ανυπαρξία πτυχίου και όλα αυτά.

Κι όμως, σε αυτή εμφανίζεται ο Σχοινάς, όπως γράφει η εφημερίδα, να «αντιλαμβάνεται το αταίριαστο ντουέτο που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο με τον ίδιο στη θέση του υπουργού και υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη. Δεν θεωρεί ότι είναι κάτι που έγινε κατά τύχη, αλλά κάτι που σχεδίασε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Λαζαρίδης είναι ένας βουλευτής από την περιφέρεια, ο οποίος είχε ενεργό –και αμφιλεγόμενο– ρόλο στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Σχοινάς αναφέρει σε συνεργάτες του ότι ο υφυπουργός του έχει έναν «street fight» χαρακτήρα, που στην πολιτική αρέσει».

Με μηδενική διορατικότητα και πολιτικά «αχαμνή» αντίληψη του κλίματος, ο Σχοινάς δεν είχε καταλάβει καν ότι ο Λαζαρίδης ήταν υπ’ ατμόν. Και έτσι, αντί να αποφύγει να πει οτιδήποτε για τον Καβαλιώτη «ωραίο» βουλευτή, που «δεν είναι τεμπέλης όπως οι αριστεροί», επιδίδεται σε ένα κρεσέντο αποθέωσης για τον πρωθυπουργό και λέει μάλιστα ότι το στιλ του Λαζαρίδη «αρέσει»!!!

Είπαμε, είναι άπειρος από τη σκληρή πολιτική, αλλά αν το πάει έτσι ο Σχοινάς, βλέπω να προσφέρει κι αυτός απίθανες σκηνές…

