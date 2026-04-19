ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:18
19.04.2026 15:12

Η πρώτη γκάφα Σχοινά, λόγω ανάγκης να κολακέψει τον πρωθυπουργό – Εκθείαζε Λαζαρίδη λίγο πριν την αποπομπή του

Η υπερβολική διάθεση να… κολακέψει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που του έδωσε υπουργικό θώκο οδήγησε τον Μαργαρίτη Σχοινά στην πρώτη γκάφα – σχεδόν με το καλημέρα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βλέπετε, η κολακεία είναι ένας δρόμος που τελικά μόνο μπελάδες φέρνει.

Μίλησε λοιπόν ο Σχοινάς στην «Καθημερινή της Κυριακής» για τα νέα του καθήκοντα.

Και φυσικά η συζήτηση αυτή έγινε το αργότερο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά σίγουρα μετά την «διορθωτική» δήλωση, που έκανε την Πέμπτη το πρωί ο Λαζαρίδης, αναγνωρίζοντας την ανυπαρξία πτυχίου και όλα αυτά.

Κι όμως, σε αυτή εμφανίζεται ο Σχοινάς, όπως γράφει η εφημερίδα, να «αντιλαμβάνεται το αταίριαστο ντουέτο που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο με τον ίδιο στη θέση του υπουργού και υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη. Δεν θεωρεί ότι είναι κάτι που έγινε κατά τύχη, αλλά κάτι που σχεδίασε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Λαζαρίδης είναι ένας βουλευτής από την περιφέρεια, ο οποίος είχε ενεργό –και αμφιλεγόμενο– ρόλο στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Σχοινάς αναφέρει σε συνεργάτες του ότι ο υφυπουργός του έχει έναν «street fight» χαρακτήρα, που στην πολιτική αρέσει».

Με μηδενική διορατικότητα και πολιτικά «αχαμνή» αντίληψη του κλίματος, ο Σχοινάς δεν είχε καταλάβει καν ότι ο Λαζαρίδης ήταν υπ’ ατμόν. Και έτσι, αντί να αποφύγει να πει οτιδήποτε για τον Καβαλιώτη «ωραίο» βουλευτή, που «δεν είναι τεμπέλης όπως οι αριστεροί», επιδίδεται σε ένα κρεσέντο αποθέωσης για τον πρωθυπουργό και λέει μάλιστα ότι το στιλ του Λαζαρίδη «αρέσει»!!!

Είπαμε, είναι άπειρος από τη σκληρή πολιτική, αλλά αν το πάει έτσι ο Σχοινάς, βλέπω να προσφέρει κι αυτός απίθανες σκηνές…

Ο Τσουκαλάς καρφώνει Λαζαρίδη για τη σεξιστική επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη

Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων

Τετ α τετ με νόημα και… αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη




oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ 510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής

kievo1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

SURVIVOR (1)
MEDIA

Survivor: Απόψε το πάρτι της επανένωσης (Video)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Κι όμως, ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων»

markopoulos tempi 987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

marw_kontou
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

