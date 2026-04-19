Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων

Ο Γιάννης Στουρνάρας κέρδισε την ανανέωση της θητείας του (τρίτη στη σειρά) στην κορυφή της Τράπεζας της Ελλάδας και συνεχίζει τις παρεμβάσεις του, επισημαίνοντας αναγκαίες κινήσεις, που πρέπει να γίνουν και από την κυβέρνηση και από τις τράπεζες.

Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Στουρνάρας διαβλέπει πως υπάρχει «χώρος για στοχευμένα μέτρα στήριξης», σημειώνοντας όμως ότι φοροαπαλλαγές και άλλα φορολογικά μέτρα πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε να αναδιαμορφωθεί το σύστημα και να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Παράλληλα καλεί τις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ κάνει λόγο για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

