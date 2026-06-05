search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 12:25

Η Rosalia ανέβαλε συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης

05.06.2026 12:25
rosalia-new-

Τις προγραμματισμένες συναυλίες της στις ΗΠΑ ανέβαλε η Ροσαλία εξαιτίας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, το Kaseya Center που βρίσκεται στο Μαϊάμι ενημέρωσε μέσω X ότι οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας που είχαν προγραμματιστεί για τις 4 και 6 Ιουνίου, δεν θα πραγματοποιηθούν.

«Λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, η Ροσαλία αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Μαϊάμι στις 4 και 6 Ιουνίου. Ζητά συγγνώμη που απογοητεύει τους θαυμαστές της, όμως οι συνθήκες δεν της άφησαν άλλη επιλογή. Καθώς η περιοδεία εξετάζει τον επαναπρογραμματισμό των συναυλιών, παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας. Θα υπάρξει σύντομα περισσότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Live Nation επιβεβαίωσε ότι αναβάλλεται και η συναυλία στο Ορλάντο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Ιουνίου, με αποτέλεσμα συνολικά τρεις συναυλίες στη Φλόριντα να μετατεθούν.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να διατηρήσει τα εισιτήριά του, καθώς εξετάζονται νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις.

«Καθώς η περιοδεία εξετάζει τον επαναπρογραμματισμό, παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα» επισημαίνεται.

Η περιοδεία «LUX Tour» αποτελεί την τέταρτη της καριέρας της Ροσαλία και συνοδεύει το ομώνυμο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025.

Ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026 από τη Λυών της Γαλλίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την αναβολή των συναυλιών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη δυσκολία για την περιοδεία, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Ροσαλία είχε αναγκαστεί να διακόψει συναυλία της στο Μιλάνο, στο Unipol Forum, λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης.

Διαβάστε επίσης:

Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5» (Video)

Μαντόνα: Εντυπωσίασε η 15λεπτη εμφάνισή της στην Times Square – Το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές (Videos)

Robbie Williams – Gary Barlow: «Ιστορικό» reunion στη σκηνή (videos)




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap_0804_1920-1080_new
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

LAPTOP_MAN
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σύλληψη 62χρονου με εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

drone-ekriksi-roumania
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα – (Video)

COSMOTE TELEKOM anakyklosi syskevon
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
eydap_0804_1920-1080_new
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

LAPTOP_MAN
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σύλληψη 62χρονου με εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

1 / 3