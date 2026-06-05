Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5» (Video)

Το επίσημο ντεμπούτο του στις ψηφιακές πλατφόρμες έκανε, το βράδυ της Πέμπτης (4/6), το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολυαναμενόμενη ταινία «Toy Story 5».

Μέσα από τους στίχους του «I Knew It, I Knew You» ξεδιπλώνεται η επανένωση της αγαπημένης καουμπόισσας Jessie με τον αγαπημένο της ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία αποτελεί την επιστροφή της σταρ στην κάντρι μουσική, το είδος που την καθιέρωσε στην παγκόσμια βιομηχανία.

Με αφορμή το νέο τραγούδι, η δημοφιλής σταρ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία. Σε αυτό εμφανίζεται φορώντας ένα κόκκινο καουμπόικο καπέλο και μία λευκή μπλούζα που απεικονίζει ένα ζευγάρι μπότες δείχνοντας πως από τότε είχε το στυλ μιας αυθεντικής καουμπόισσας.

«Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie ήταν μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθα ότι μου έβγαινε εντελώς φυσικά. Και το να είμαι παιδί του «Toy Story» από την ηλικία των 5 ετών μέχρι σήμερα… είναι μια περιπέτεια στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα. Ευχαριστώ τον εξαιρετικό Άντριου Στάντον που με φαντάστηκε σε αυτόν τον ρόλο πριν από χρόνια όταν έγραφε αυτή τη νέα ταινία. Ευχαριστώ τον ασύγκριτο Ράντι Νιούμαν για τον υπέροχο ηχητικό καμβά από τραγούδια και μουσική που έφτιαξε με τόση προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ δημιούργησες τον μουσικό κόσμο του “Toy Story” κι είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα σε αυτόν. Και όταν λέω “εμείς”, εννοώ τον εαυτό μου και τον φίλο μου, Τζακ Αντόνοφ. Γράψαμε αυτό το τραγούδι με πολλή αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες που μας έκαναν να γελάμε, μας βοήθησαν να πάρουμε μαθήματα και μας έμαθαν να σκεφτόμαστε πέρα από τα όρια της αυλής μας, σε όλη τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων» σημείωσε στη λεζάντα.

Σύμφωνα με το Variety, η Σουίφτ ένωσε τις δυνάμεις της τόσο στη σύνθεση όσο και στη παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό της, μετά το άλμπουμ «The Tortured Poets Department».

Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από την Feelgood.

Διαβάστε επίσης:

Μαντόνα: Εντυπωσίασε η 15λεπτη εμφάνισή της στην Times Square – Το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές (Videos)

Πένθος για την Έλενα Παπαρίζου – «Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα»

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)



