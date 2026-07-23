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23.07.2026 22:01

Επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβρη

23.07.2026 22:01
trumo si tzinpingk – new

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 23/7, ότι θα υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.

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