ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:21
26.03.2026 11:47

Η Rosalia διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο – «Δεν μπορώ να το κάνω» (Video)

rosalia-new

Τη συναυλία της στην Ιταλία αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα η Ροσαλία, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εμφάνισή της, λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της «Lux» περιοδείας της την Τετάρτη 25 Μαρτίου, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσει το σόου, κάτι που εν τέλει δεν κατάφερε, ανακοινώνοντας επί σκηνής ότι αισθανόταν πολύ άσχημα για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

«Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη» ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

@much Rosalía ended her show in Milan mid-way due to food poisoning. She took the time to explain to the crowd before walking off stage. Wishing Rosalía a speedy recovery ❤️‍🩹 [via: @mario.montani ♬ original sound – MuchMusic

«Έχω πάθει πολύ σοβαρή τροφική δηλητηρίαση και προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άσχημα. Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα και προσπαθώ όσο μπορώ. Μπορώ να προσπαθήσω να συνεχίσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να σταματήσω. Είμαι πολύ άρρωστη και προσπαθώ πραγματικά, θα συνεχίσω όσο μπορώ, αλλά αν χρειαστεί να σταματήσουμε, θα το κάνουμε αν δεν μπορώ σωματικά να συνεχίσω. Πονάω» πρόσθεσε.

Τελικά, η 33χρονη ανακοίνωσε τη διακοπή της συναυλίας, λέγοντας λίγο αργότερα: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να συνεχίσω τη συναυλία μέχρι το τέλος, αλλά είμαι πραγματικά άρρωστη και δεν μπορώ να το κάνω» είπε, με τον κόσμο να τη χειροκροτά κατά την αποχώρησή της.

Η παγκόσμια περιοδεία της Ροσαλία με τίτλο «Lux Tour» ξεκίνησε επίσημα στις 16 Μαρτίου από τη Λυών, κατά την οποία ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθέτησε το τραγούδι της «La Perla».

adwnis-gewrgiadis
war middle east
hatzidakis_kostis_new
aeroplanoforo-limani
rihanna-new
grigoris-arnaoutoglou-new
bbc thimata epstein – new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
fuel-pass_2403_1920-1080_new
