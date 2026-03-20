ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 14:19
Ο Μάριος Στρόφαλης και η Ειρήνη Τουμπάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μάριος Στρόφαλης, ο δημιουργός του soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του Alpha “Porto Leone, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” μας προσκαλεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μία μοναδική συναυλία!

Μια μουσική δραματουργία που ενώνει το αυθεντικό λαϊκό αίσθημα των πειραιώτικων, ρεμπετο – σμυρναίικων αφηγήσεων, με τους jazz ήχους των καμπαρέ και το cinematic noir της Τρούμπας της δεκαετίας του ‘60.

Μια βραδιά γεμάτη από τον μουσικό ήχο της σειράς “Porto Leone” που έντυσε τα πάθη, τους έρωτες και τις σκιές του λιμανιού, μέσα από τις νότες του Μάριου Στρόφαλη και τους στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη, μαζί με αληθινές ιστορίες της Τρούμπας.

Ερμηνεύει η Ειρήνη Τουμπάκη και οι καλεσμένοι τους Μαριάννα Πολυχρονίδη, Βασίλης Μηλιώνης και Σοφία Σαββουκίδου. Παίζουν οι μουσικοί Κώστας Μήτσιος (μπουζούκι, κιθάρα), Κώστας Βαζούρας (σαξόφωνο, φλάουτο), Φαίη Νικολοπούλου (βιολοντσέλο) και ο συνθέτης Μάριος Στρόφαλης (σύνθεση, ενορχήστρωση, πιάνο, αφήγηση).

Τα τραγούδια και οι μουσικές του Μάριου Στρόφαλη από την τηλεοπτική σειρά του AlphaTv “Porto Leone” κυκλοφορούν σε δυο συλλογές (Porto Leone vol1 & vol2) σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

Καλεσμένοι οι Μαριάννα Πολυχρονίδη, Βασίλης Μηλιώνης και Σοφία Σαββουκίδου.

  • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Σάββατο 28 Μαρτίου, 20:00
  • Αίθουσα διδασκαλίας του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”
  • Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1
  Ώρα έναρξης: 20.00

Διαβάστε επίσης:

«Οι Δακτυλογράφοι» του Μάρεϊ Σίζγκαλ από τις 4 Απριλίου στο ΠΛΥΦΑ

«Επικίνδυνος Οίκτος» από την Κερασία Σαμαρά

«As Deep as the Grave»: Ο Val Kilmer «επιστρέφει» στη μεγάλη οθόνη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Θύελλα» στη Νέα Αριστερά: Φήμες ότι ο Χαρίτσης τελεί υπό παραίτηση

Ο προπονητής της Σενεγάλης πήρε το τρόπαιο του Κυπέλλου Αφρικής και το πήγε σε στρατιωτική βάση

Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε πάρκο της πόλης

Ο Τσίπρας ανέβασε βίντεο του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως: «Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι»

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

Νεκρoί ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ - Χαμενεΐ: «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών μας» - Live οι εξελίξεις

