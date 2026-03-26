Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

Συναισθηματικά φορτισμένος παρουσιάστηκε ο Κρουζ Μπέκαμ σε ζωντανή εμφάνισή του, το βράδυ της Τρίτης (23/3), ερμηνεύοντας ένα τραγούδι για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης με τον αδερφό του, Μπρούκλιν.

Ο Κρουζ τραγούδησε, μάλιστα, μπροστά στους γονείς του και τον αδερφό του, Ρομέο, οι οποίοι βρίσκονταν στο κοινό. Καθώς η πρώτη του περιοδεία με το συγκρότημα The Breakers φτάνει στο τέλος της, ο Κρουζ Μπέκαμ βρέθηκε σε σκηνή του Λονδίνο, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες τρεις sold-out συναυλίες του.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο λέγεται ότι αναφέρεται στον αποξενωμένο αδερφό του, με τους στίχους μα αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Το πιο μοναχικό αγόρι, μαμά μην μιλάς πολύ, αυτό της ραγίζει την καρδιά».

Cruz Beckham is 'overcome with emotion' as he performs song about 'breaking mama's heart' in front of parents David and Victoria and takes aim at Brooklyn with brutal lyrics https://t.co/CW3NSBmRg4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 25, 2026

Σύμφωνα με θεατή που μίλησε στη Mirror: «Σε κάποια στιγμή του τραγουδιού ο Κρουζ φάνηκε να κατακλύζεται από συναίσθημα, με μέλος του συγκροτήματος να βάζει το χέρι του στον ώμο του και να του χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά».

«Φαίνεται στα μικρά πράγματα που δεν κάνεις, υποθέτω ότι στο τέλος είσαι εσύ, ο εαυτός σου και μόνο. Πες μου πώς ζεις, όταν δεν έχεις κανέναν να χάσεις;». Το τραγούδι συνεχίζει: «Το πιο μοναχικό αγόρι, ποντάρει τα πάντα πάνω του, για να βρει κάτι κακό σε κάποιον καλό, πάντα το κάνει. Το πιο μοναχικό αγόρι, ελπίζω να ακούς, μην απομακρύνεις όλους τους φίλους σου, όταν προσπαθούμε να σου δείξουμε αγάπη» αναφέρεται, επίσης, στους στίχους.

«Πες μου ότι φοβάσαι και ότι χρειάζεσαι κάποιον να σε κρατήσει. Γιατί είσαι στο δωμάτιο, αλλά φαίνεται στ’ αλήθεια; Και γιατί δεν μπορούν να δουν ότι είσαι εκατομμύρια μίλια μακριά; Δεν θα το καταλάβουν ποτέ, ενώ δείχνεις τόσο κοντά» ακούγεται στο ρεφρέν.

Στις 19 Ιανουαρίου, ο Μπρούκλιν είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram με αιχμές προς τους γονείς του, στην οποία ξεκαθάριζε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένεια. Παράλληλα, πηγή ανέφερε στο ET ότι ο ίδιος επιθυμεί να τερματίσει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους γονείς του, ακόμη και μέσω social media, μετά τη μεταξύ τους έντονη ρήξη.

