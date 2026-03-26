Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος σχεδιάζουν να έρθουν μετα τον γάμο τους

Την Ελλάδα σχεδιάζουν να επισκεφθούν για το ταξίδι του μέλιτος η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, μετά τον γάμο τους.

Σύμφωνα με τη The Sun, το ζευγάρι σκοπεύει να ταξιδέψει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες αφού ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και ανάμεσα στους προορισμούς που έχουν επιλέξει βρίσκεται και η Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σχεδιάζουν να φτάσουν από τις Μπαχάμες μέχρι τη Λίμνη Κόμο, ενώ θέλουν να επισκεφτούν και τη Γαλλική Ριβιέρα, καθώς και την Κροατία.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αποτελέσει τον τελευταίο ευρωπαϊκό προορισμό τους πριν ταξιδέψουν προς την Ασία, όμως δεν σκοπεύουν να βρεθούν σε κάποιο από τα πολυσύχναστα νησιά της χώρας, καθώς χρειάζονται ηρεμία και ιδιωτικότητα, γι’ αυτό και στις σκέψεις τους βρίσκεται κάποιο ιδιωτικό νησί.

Taylor Swift and Travis Kelce are reportedly planning a three-week honeymoon in the Bahamas, Italy, France, Croatia, Greece, Singapore, and Australia later this year. (Via The Sun) pic.twitter.com/uCVszKq0zX — Pop Tingz (@PopTingz) March 23, 2026

Ο αθλητής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13, μάλιστα, δεν είναι τυχαίος αλλά πολύ σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.

Επιπλέον, φημολογείται ότι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν έναν δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Τενεσί.

