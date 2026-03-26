search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος σχεδιάζουν να έρθουν μετα τον γάμο τους

Την Ελλάδα σχεδιάζουν να επισκεφθούν για το ταξίδι του μέλιτος η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, μετά τον γάμο τους.

Σύμφωνα με τη The Sun, το ζευγάρι σκοπεύει να ταξιδέψει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες αφού ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και ανάμεσα στους προορισμούς που έχουν επιλέξει βρίσκεται και η Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σχεδιάζουν να φτάσουν από τις Μπαχάμες μέχρι τη Λίμνη Κόμο, ενώ θέλουν να επισκεφτούν και τη Γαλλική Ριβιέρα, καθώς και την Κροατία.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αποτελέσει τον τελευταίο ευρωπαϊκό προορισμό τους πριν ταξιδέψουν προς την Ασία, όμως δεν σκοπεύουν να βρεθούν σε κάποιο από τα πολυσύχναστα νησιά της χώρας, καθώς χρειάζονται ηρεμία και ιδιωτικότητα, γι’ αυτό και στις σκέψεις τους βρίσκεται κάποιο ιδιωτικό νησί.

Ο αθλητής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13, μάλιστα, δεν είναι τυχαίος αλλά πολύ σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.

Επιπλέον, φημολογείται ότι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν έναν δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Τενεσί.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3