Η υπόθεση Λαζαρίδη βλάπτει σοβαρά τη ΝΔ – Ο αμετανόητος «ωραίος» της Καβάλας, η επίθεση στην Μπακογιάννη και τα νεύρα στην γαλάζια ΚΟ  

Τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο κυβερνών κόμμα δείχνουν ξεκάθαρα ότι κάτι “σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας“.

Η αναγκαστική παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη και οι απειλές για ανταρσία των βουλευτών της ΝΔ στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν ότι πλέον τα πράγματα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο πρώην υφυπουργός αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης μετά την παραίτηση του – επιτέθηκε με τον τρόπο του εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη καθώς αυτή του άνοιξε την πόρτα εξόδου από το κόμμα.

Ο πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και βουλευτής Καβάλας της ΝΔ επιτέθηκε εναντίον της πρώην υπουργού Εξωτερικών αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση ενός τρολ του Χ που την καλούσε «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της» απαντώντας με τον τρόπο του στην επισήμανση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι «έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα- ο Μακάριος Λαζαρίδης – θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί». Να σημειωθεί ότι η ανάρτηση μιλούσε ακόμα για “φοβική κυβέρνηση “…

Η αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη δείχνει ότι ο πρώην υφυπουργός έχει αποφασίσει να κάνει το δικό του αντάρτικο μέσα στο κόμμα από την στιγμή που θεωρεί ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν άντεξε τις πιέσεις της Ντόρας Μπακογιάννη -που ενήργησε μόνη της , αλλά και πολλών βουλευτών που απειλούσαν ότι στην συνεδρίαση της ΚΟ θα αναφερόντουσαν στο θέμα- και στο τέλος τον άδειασε.

Όπως είναι λογικό η αντίδραση Λαζαρίδη έκανε πολλούς να μιλήσουν για διαγραφή του αν και το σενάριο αυτό είναι αδύναμο καθώς ο βουλευτής Καβάλας υπήρξε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά της άρσης ασυλίας ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι βουλευτές που δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την άρση ασυλίας των 11 συναδέλφων τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής εμφανίζονται τουλάχιστον 15 βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι διαφοροποιούνται από την επίσημη γραμμή που έχει χαράξει για το θέμα το Μέγαρο Μαξίμου.

Με δεδομένο μάλιστα ότι την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ αρκετά στελέχη σπεύδουν να δημοσιοποιήσουν την στάση που θα κρατήσουν .

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Στέλιος Πέτσας το έχουν δηλώσει δημόσια ενώ φημολογείται ότι παρόμοια στάση σκέπτονται να κρατήσουν και ο Αντρέας Κατσανιώτης, ο Γιώργος Βλάχος, η Μαρία Συρεγγέλα, η Χριστίνα Αλεξόπουλου και μια σειρά ακόμα βουλευτών.

Η στάση των κορυφαίων στελεχών της ΝΔ έχει φυσικά διπλή ανάγνωση αφού πολλοί υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα εκτονωθεί το βαρύ κλίμα που υπάρχει στην ΚΟ της ΝΔ εξαιτίας της απόφασης του Μεγάρου Μαξίμου να βάλει όλους τους βουλευτές στον …ίδιο “κουβά “ ανεξάρτητα από το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται.

Άλλοι πάλι βλέπουν πίσω από την κίνηση κάποιων στελεχών την πρόθεση τους να κερδίσουν υποστηρικτές μέσα στην ΚΟ. Υποστηρικτές που θα παίξουν σημαντικό ρόλο την επόμενη στην ΝΔ .

Ο πρωθυπουργός πάντως εμφανίστηκε χθες με την Κυριακάτικη ανάρτησή του να επιμένει στην άρση ασυλίας των 11 βουλευτών λέγοντας ότι «εξήγησα ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία έχει δεχθεί πολλά πυρά από την πλευρά του Αδωνι Γεωργιάδη. Με πιο θεσμικό και προσεκτικό τρόπο ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην πραγματικότητα να υιοθετεί μέρος του αφηγήματος του υπουργού Υγείας.

«Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας : Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο».

Η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη τις αντιδράσεις που υπάρχουν μέσα την ΚΟ καθώς ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν υπέρ της ασυλίας βράζουν από θυμό θεωρώντας ότι το κόμμα τους δεν τους καλύπτει αλλά αντίθετα τους αδειάζει στην πρώτη δυσκολία δεν έχει βάλει πάντως θέμα κομματική πειθαρχίας.

Αν όμως οι διαφωνούντες ξεπεράσουν τους 20 τότε προφανώς θα υπάρξει θέμα καθώς θα σταλεί λάθος μήνυμα στην κοινωνία ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν θέλουν την διαφάνεια, αλλά την συγκάλυψη των σκανδάλων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η άρση ασυλίας των 11 θα περάσει καθώς θα την υπερψηφίσουν όλοι οι βουλευτές των άλλων κομμάτων.

