ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 11:26
18.04.2026 09:34

Η Ντόρα Μπακογιάννη ζητά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη: «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του»

DORA_BAKOGIANNI_NEW_123

Κριτική για τους χειρισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη στην υπόθεση του διορισμού του και του πτυχίου του άσκησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στο Mega.

«Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» επισήμανε στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, ζητώντας ουσιαστικά την παραίτησή του.

Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε: «Ναι».

«Αυτή η ιστορία (…) έχει κόστος για μας και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη», είπε.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Διαβάστε επίσης:

Προκεχωρημένο φυλάκιο ή αναλώσιμος κόμβος; Στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, η συμμετοχή της Ελλάδας είναι… ορατή

«Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»: Νέα παρέμβαση Τσίπρα με άρθρο στην ΕΦΣΥΝ

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

moro_0612_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Θρίλερ» με υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης – Συνελήφθησαν 20χρονη μητέρα νεογέννητου βρέφους και 48χρονος

gynaika_tou_dasous
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μια γυναίκα στο δάσος

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη»

mytilini new
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Για 5η ημέρα μπλόκο στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους – Έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από 21χρονο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

macron meloni elize – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

kasselakis syntagma 887- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

moro_0612_1460-820_new
gynaika_tou_dasous
fidan
