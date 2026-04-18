Η Ντόρα Μπακογιάννη ζητά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη: «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του»

Κριτική για τους χειρισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη στην υπόθεση του διορισμού του και του πτυχίου του άσκησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στο Mega.

«Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» επισήμανε στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, ζητώντας ουσιαστικά την παραίτησή του.

Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε: «Ναι».

«Αυτή η ιστορία (…) έχει κόστος για μας και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη», είπε.

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Διαβάστε επίσης:

