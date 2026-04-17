search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 21:10

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια

Την ικανοποίησή του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης  που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επίτευξη 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, ενώ  συζητήθηκαν και οι νεότερες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού 

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα, κ. Αντιπρόεδρε, να σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Ελπίζω η σημερινή να είναι μια καλύτερη μέρα. Έχουμε τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις, καλά νέα όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια.

Υπάρχουν επίσης καλά νέα αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς και τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ασφαλώς, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με όσα θα συζητήσουμε. Γνωρίζετε ότι η επίσκεψή μου στη Ραμάλα πριν από λίγους μήνες ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Γνωρίζετε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπόθεση των Παλαιστινίων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα. Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3