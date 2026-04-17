ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:04
Τι σημαίνει για το Ιράν το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

hormuz_tankers_new

Το Ιράν ανακοίνωσε το άνοιγμα του ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της εκεχειρίας, αλλά η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από επιφυλάξεις και αβεβαιότητες.

Η βασική πλωτή οδός μεταφέρει κανονικά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, αλλά το Ιράν ουσιαστικά την έκλεισε μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Έτσι, όταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί λέει ότι το στενό είναι «εντελώς ανοιχτό», τι εννοεί;

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η διέλευση είναι ανοιχτή «στη συντονισμένη διαδρομή», αναφερόμενος σε μια κρατικά εγκεκριμένη διαδρομή που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το Ιράν έχει επίσης χρεώνει για την πρόσβαση των πλοίων στο στενό.

«Μου φαίνεται ότι λέει ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί τώρα να περάσει, αλλά πρέπει να πληρώσει τα διόδια», δήλωσε στο CNN ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Quincy στην Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι η διέλευση είναι μόνο για τη διάρκεια της εκεχειρίας, η οποία λήγει την Τρίτη.

«Όλο αυτό κατέληξε να είναι μια στρατηγική νίκη για το Ιράν», δήλωσε ο Πάρσι, προσθέτοντας ότι το κέρδος για την Τεχεράνη θα παγιωθεί εάν υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Aνώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η διέλευση θα γίνεται μέσω καθορισμένων διαδρόμων που το Ιράν θεωρεί ασφαλείς για ναυσιπλοΐα και θα αποκλείει τα πολεμικά πλοία.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση έκλεισε επίσης ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, απειλώντας με το χειρότερο πετρελαϊκό σοκ στην ιστορία.

Νορβηγία: Απαιτούνται διευκρινίσεις…

Πολυάριθμοι παράγοντες πρέπει να διευκρινιστούν για να αξιολογηθεί οποιασδήποτε διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η ύπαρξη θαλάσσιων ναρκών, των ιρανικών όρων και της πρακτικής εφαρμογής, ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών.

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά που είχαν-κλείσει από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου – ανοίγουν εκ νέου πλήρως για όλα τα εμπορικά πλοία, έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο.

Και η γερμανική ναυτιλιακή Hapag-Lloyd ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει ακόμη σε διέλευση πλοίων από τα Στενά, ενόσω αξιολογεί την ανακοίνωση για άνοιγμα αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

google_news_icon

trump2 new
sloukas pao
hormuz_tankers_new
Peugeot Sport_WEC_ Imola_Prologue_1
willis heming – new
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
lazaridis makarios
tina new
moufteia-komotinis-123
trump2 new
sloukas pao
hormuz_tankers_new
